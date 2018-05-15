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Суд приговорил экс-главу администрации Тайваня к 4 месяцам тюрьмы

Общество

Мужчина был признан виновным

Тайбэй, 15 мая 2018, 09:15 — REGNUM  Верховный суд Тайваня приговорил к четырем месяцам тюрьмы экс-главу тайваньской администрации Ма Инцзю. Об этом сообщает во вторник, 15 мая, Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным агентства, мужчина был признан виновным в содействии утечке конфиденциальной информации.

Напомним, обвинения в разглашении конфиденциальной информации в адрес экс-главы администрации Тайваня Ма Инцзю прозвучали со стороны прокуратура Тайбэя. Решение принято прокуратурой по результатам расследования, которое было инициировано еще в 2013 году.

Тогда в отношении Ма Инцзю подал иск Кэ Цзяньмин, депутат Демократической прогрессивной партии Тайваня.

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