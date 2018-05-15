Роспотребнадзор подвел итоги горячей линии по вопросам вакцинации

Москва, , 09:10 — REGNUM На телефон горячей линии по итогам вакцинации, организованной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), поступило более 27,6 тыс. обращений, сообщает 15 мая пресс-служба ведомства.

Так, порядка шести тысяч обращений касались вопросов, связанных с перечнем и составом вакцин, необходимостью проведения вакцинации, с тем, где сделать прививки, а также с возможными реакциями и осложнениями. Данная группа вопросов составила почти 22% от общего количества обращений.

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Более двух тысяч вопросов касались отказов от проведения профилактических прививок, последствий этих действий, возможных ограничений непривитых в посещении детских и других организаций. Почти 7% обратившихся интересовало наличие или отсутствие вакцин в медучреждениях.

«Среди вопросов об иммунизации населения против отдельных инфекционных заболеваний наибольший интерес вызвали: вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, вакцинация против туберкулеза и туберкулинодиагностика», — отметили в ведомстве, добавив, что традиционно повышен интерес граждан к вакцинации против гриппа, гепатита В и полиомиелита.

Более 5% вопросов были связаны с обязательными требованиями к условиям и порядку проведения вакцинации. Не осталась без внимания и тема вакцинопрофилактики беременных женщин.

Горячая линия работала с 16 по 30 апреля. Кроме этого, работали консультационные пункты при Центрах гигиены и эпидемиологии, специалисты которых также проконсультировали всех обратившихся по вопросам вакцинации.

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