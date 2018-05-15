Новосибирская экс-чиновница прикарманила более 1,1 млн бюджетных рублей

Новосибирск, , 08:56 — REGNUM В Новосибирской области на скамье подсудимых оказалась бывшая чиновница. Перед правосудием ей пришлось ответить за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения. Об этом ИА REGNUM сообщили региональной прокуратуре 15 мая.

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Приговор бывшему работнику отдела пособий и социальных выплат Маслянинского района регионального Минсоцразвития Светлане Г. огласили в Черепановском районном суде. Женщину приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Такое наказание Г. получила за то, что, будучи сотрудником отдела, почти на протяжении года злоупотребляла доверием руководства и незаконно включала в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников и знакомых.

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«Всего таким образом ей удалось похитить из бюджета Новосибирской области свыше 1,1 млн рублей», — уточнили в надзорном ведомстве.

Всю сумму причинённого преступлением ущерба по иску прокурора с бывшей чиновницы взыскал суд.

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Это далеко не первый чиновник в Новосибирской области, кто погорел на мошенничестве. Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в Новосибирске был задержан заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Сергей Елисеев. Его заподозрили впокушении на мошенничество. Чиновник якобы требовал у представителя управляющей компании 5 млн рублей за «покровительство». Он был задержан правоохранительными органами при получении первых 150 тыс. рублей.

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