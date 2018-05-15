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Семье погибшего в Сирии лётчика из Новосибирска выплатят 1 млн рублей

Общество

Старший лейтенант погиб 6 марта

Новосибирск, 15 мая 2018, 08:34 — REGNUM  Семье военного лётчика, который погиб, выполняя свой воинский долг, в Сирийской Арабской Республике, будет оказана материальная помощь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новосибирской области, из резервного фонда правительства родственникам старшего лейтенанта Дениса Сафронова будет выделен 1 млн рублей.

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«Соответствующий проект распоряжения правительства одобрен 14 мая на заседании исполнительного органа», — уточнили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, авиационная катастрофа произошла 6 марта 2018 года на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики во время выполнения военно-транспортным самолётом АН-26 рейса по маршруту авиабаза Квайрес (Алеппо) — Хмеймим. Воздушное судно рухнуло при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы.

На борту самолёта находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, в том числе и старший лейтенант Денис Сафронов из Новосибирской области. В результате катастрофы никто из них не выжил.

Уроженец Новосибирска Денис Сафронов прошёл подготовку в Новосибирском учебном авиационном центре имени Покрышкина. В 2013 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. После этого проходил службу вторым пилотом на самолёте Ан-26 в Ленинградской области. Поездка в Сирию была для 27-летнего летчика первой боевой командировкой.

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Крушение российского самолёта Ан-26 в Сирии
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