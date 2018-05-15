Обслуживать светофоры в Москве будет частная компания

Москва, , 08:29 — REGNUM Обслуживанием московской интеллектуальной транспортной системы будет заниматься частная компания, с этой целью Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы планирует заключить крупнейший контракт. Об этом 15 мая пишет «Коммерсант».

Система, которую предстоит обслуживать частному подрядчику, начала создаваться в 2012 году. На сегодняшний день она включает порядка 40 тысяч светофоров, 3,7 тысячи датчиков движения транспорта и широкий набор других элементов, включая камеры телеобзора, датчики движения, системы связи и серверное оборудование.

Ранее система обслуживалась специалистами ЦОДД и различными подрядными компаниями. Текущий контракт с ними закончится в июне 2018 года. Заместитель главы ЦОДД Дмитрий Горшков пояснил изданию, что будущему подрядчику предстоит обслуживать не отдельные элементы системы, а всю систему целиком, поэтому завершающийся контракт он назвал «пилотным».

Максимальная цена пятилетнего контракта составит 17,5 млрд рублей.

«На конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которые наймут в рамках субподряда другие компании. На рынке сейчас нет ни одной структуры, у которой есть в штате собственные специалисты по обслуживанию всех объемов контракта сразу — светофоров, ремонту камер, содержанию систем связи и т. д.», — пояснил Горшков.

Он добавил, что новый контракт позволит повысить надежность всей системы. Так, к примеру, при отключении светофоров во время ливней специалисты компании-подрядчика будут обязаны устранять неисправности в короткий срок и нести ответственность перед ЦОДД.

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