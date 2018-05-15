Начался демонтаж здания сгоревшей «Зимней вишни»

Кемерово, , 08:25 — REGNUM В Кемерово начались работы по сносу сгоревшего в марте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Сергей Цивилёв.

По его словам, решение о сносе сооружения было принято сразу после трагических событий 25 марта.

«Во-первых, оно (решение) принято потому, что здания находятся в аварийном состоянии. Во-вторых, что самое главное, эти здания будут ассоциироваться у жителей Кузбасса с трагедией, которая произошла здесь», — цитирует слова Цивилёва «Газета Кемерова».

Также врио губернатора добавил, что большинство жителей области высказались за создание на месте трагедии памятного сквера, на территории которого будет возведена часовня или памятный монумент жертвам пожара.

Говоря о ходе демонтажа конструкций сгоревшего ТРЦ, Цивилёв добавил, что за ходом сноса здания можно наблюдать в режиме онлайн — установлены две веб-камеры, транслирующих происходящее в сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на четвёртом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» произошло 25 марта. Потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят восемь человек.

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