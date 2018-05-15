Найти жену помог Рокоссовский – история свердловского ветерана

Екатеринбург, , 08:10 — REGNUM Проживающий в Екатеринбурге ветеран Великой Отечественной войны Николай Спиридонович Власов несмотря на преклонный возраст сохраняет бодрость духа. Человек он интересный в общении, а судьба Николая Власова достаточно незаурядная ведь он уже в молодости к 22 годам овладел тремя профессиями.

Родился он в 1925 году в обычной уральской многодетной семье (13 детей) в одном из сёл Тугулымского района Свердловской области. Окончил восемь классов в сельской школе, после чего отправился на завод по производству артиллерийских снарядов в Верхней Пышме, где выучился на токаря.

После начала Великой Отечественной войны уйти в армию с входящего в систему оборонного заказа предприятия было сложно. У всех сотрудников была так называемая «бронь». Квалифицированных кадров не хватало и потому, чтобы уйти на фронт необходимо было найти замену. Поэтому Николай Власов самостоятельно пошёл в военкомат и был отправлен в Свердловск на прохождение курсов радиоподготовки.

После этого группа специалистов была направлена в автобронетанковый центр города Москвы. Там Николай Власов был зачислен в 92-й отдельный мотоциклетный, ставший впоследствии краснознамённым, разведбатальон, который был направлен на передовую в Великие Луки.

Николая Власова на самолёте забрасывали с радиостанцией в тыл врага, где он выходил к партизанам и оттуда отправлял в штаб разведовательные донесения. Ему приходилось побывать в тогда ещё захваченных немцами Минске, Гродно, Витебске, Орше. Позже ему довелось участвовать в уличных боях в Двинске (ныне латвийский Даугавпилс).

Участвовал в освобождении Латвии, Польши и Германии от нацистов. Когда их подразделение находилось в Германии, его внимание привлёк цех по производству формы для советских военнослужащих, где ему предложили выучиться и помогать шить. Он согласился и в итоге получил третью профессию — стал мастером швейного дела.

После окончания Великой Отечественной войны был направлен в Польшу, где в течение двух с половиной лет участвовал в ликвидации бандеровского подполья.

«Мы вели разведку. Было много беглых солдат и наших и немецких и польских. Беглецы ходили в деревни, хутора и города за едой. Задание было их вылавливать. По лесам ходили. Два с половиной года этим занимались и за это время, уже после войны, также погибали наши солдаты», — рассказал ветеран.

В 1947 году в Польше проводились первые выборы после войны и Николай Власов был выбран председателем избирательной комиссии. Работу комиссий курировал маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (в 1949 году он станет маршалом Польши) с которым ветеран неоднократно встречался. Николай Власов хорошо запомнил момент, когда маршал пригласил к себе в гости домой молодых солдат.

«Так случилось, что мы побывали у него. Все мы были солдаты молодые, нецелованные. Увидели жену Рокоссовского — обалдели. Такая красавица! У них дочь Ариадна. И мне в голову пришло, что приеду домой и женюсь на девушке по имени Ариадна. Так и случилось», — рассказал Николай Власов.

Демобилизовался в том же 1947 году. Николаю Власову как хорошему радисту-телеграфисту предложили поступить в Горьковскую радиошколу и он уже сдал экзамены, но неожиданно пришло письмо из дому, в котором сообщалось о смерти матери и о том, что дети остались одни (на тот момент пятеро были несовершеннолетние), так как отцу пришлось уехать на заработки. В итоге он забрал документы на поступление и отправился на родину, чтобы помогать семье, о чём нисколько не жалеет. В Свердловске Николай Власов стал работать токарем на Верх-Исетском заводе.

«Я приехал в Свердловск и стал искать себе невесту Ариадну. И нашёл! Ходил я по танцплощадкам, спрашивал ребят и девчат, есть ли девушка по имени Ариадна. И в клубе им. Дзержинского где были бальные танцы я нашёл такую девушку. Стал знакомиться — это для меня было трудно. Но всё равно уговорил и мы поженились. И стал я её уговаривать, чтобы она начала шить. Год уговаривал. После чего она пошла на курсы и закончила их на отлично. А в 1950 году мы купили швейную машинку и стали вместе шить», — рассказал Николай Власов.

Николай Власов был призван на службу рядовым в 1943 году и сразу попал на передовую в разведовательный отряд. Демобилизовался в 1947 году в звании сержанта. За проявленную храбрость во время боевых действий награждён «Медалью за Отвагу», «Орденом Отечественной войны II степени», а за трудовую доблесть в мирное время — «Орденом трудового Красного знамени».

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