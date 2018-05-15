В США предположили, что пилот рейса MH370 сознательно разбил самолет

Вашингтон, , 08:02 — REGNUM Исчезнувший четыре года назад пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог быть уничтожен его командиром сознательно, пишет The Independent со ссылкой на группу экспертов, расследовавших инцидент.

Авиакомпания Malaysia Airlines выполняла регулярный рейс 8 марта 2014 года, на борту самолета находились 239 человек, однако во время полета самолет неожиданно исчез с диспетчерских радаров.

Анализ спутниковых данных показал, что у самолета закончилось топливо и он разбился в Индийском океане к западу от Австралии, в тысячах миль от его пункта назначения. Часть обломков разбившегося Boeing 777 якобы была найдена спасателями, однако спустя два года Австралийское бюро безопасности транспорта прекратило поиски полностью.

Читайте также: Власти Малайзии: Слухи об обнаружении обломков Boeing 777 — безосновательны

Через шесть дней после исчезновения самолета дома пилотов в Куала-Лумпуре были обысканы, а компьютерное оборудование — изъято. В нем обнаружили программное обеспечение, которое позволяло командиру судна Захари Ахмаду Шаху моделировать полеты с отклонением от заданного курса.

В результате анализа полученных данных группа специалистов пришла к выводу, что миссия пилота была «тщательно спланирована, чтобы заставить самолет исчезнуть».

Канадский следователь по авиакатастрофе Ларри Вэнс предположил, что Захари надел кислородную маску, чтобы не допустить потери сознания во время своих преступных действий. При этом экспертная группа отказалась от версии, что пропажа самолета произошла из-за теракта.

«Если это был террористический акт, то можно было бы предположить, что какая-нибудь группировка взяла бы на себя ответственность за него. Однако такого заявления не было», — пояснил один из специалистов Мартин Долан.

Впрочем, несмотря на свои догадки, целостной картины случившегося эксперты так и не представили, как и доказательств того, что пилот действительно мог совершить самоубийство при помощи авиалайнера.

Добавим, крушение самолета было признано властями Малайзии в январе 2015 года. Находившиеся на его борту считаются погибшими. В рамках поисковой операции за три года была обследована территория в 120 тысяч квадратных километров.