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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Общество

Угнанные машины, как правило, продают по поддельным документам

Москва, 15 мая 2018, 07:47 — REGNUM  В первом квартале 2018 года самыми угоняемыми марками автомобилей стали Hyundai, Toyota и Kia, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведущих российских страховых компаний.

По результатам опроса популярностью у угонщиков пользуются модели KIA Rio, KIA Sportage, Hyundai Solaris, Toyota Camry. Спрос на эти модели остается высоким.

Угнанные машины, как правило, продаются по поддельным документам — угонщики перебивают идентификационные номера, уточнили в «Росгосстрахе».

По словам представителя «Ренессанс Страхование», недорогие модели угоняют, потому что они востребованы на вторичном рынке. Также существует высокий спрос на автозапчасти к ним. Машины премиальных марок угоняют для перепродажи в другие регионы.

В список лидеров по угонам также попали машины марок Ford и Lexus, кроме того, угонщики интересовались Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Peugeot и Renault.

В компании ВСК уточнили, что люксовые внедорожники чаще всего перегоняют в Киргизию, Иран, Сирию и ОАЭ через Казахстан в Среднюю Азию. Также угнанные машины перегоняют через Белоруссию и Литву в страны Евросоюза. Причем, по оценкам ВСК, около 20% случаев хищений связаны с обманом: либо заявитель существенно искажает обстоятельства происшествия, чтобы получить страховку, либо сам факт угона оказывается инсценировкой.

«Ингосстрах» подтвердил, что такие случаи бывают. В первом квартале 2018 года в 7 из 165 случаев угона транспортных средств были предоставлены недостоверные сведения. Страховщик был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

По данным МВД РФ, в 2017 году в России было угнано 21,8 тыс. автомобилей, что примерно на 4 тыс. меньше, чем годом ранее.

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