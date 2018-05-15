Финальные штрихи: кот Мостик проверил Крымский мост

Симферополь, , 00:34 — REGNUM Талисман Крымского моста кот Мостик лично проверил готовность Крымского моста 14 мая, сообщается на официальной странице Instagram, ведущейся от лица кота.

«Первым пробежал 19 км. Всё готово! Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!», — сообщается в Instagram.

Кот также «призвал» 16 мая убедиться в готовности моста всех желающих.

Напоминаем, строительство моста через Керченский пролив было начато после присоединения Крыма к России в 2014 году. Торжественное открытие назначено на 15 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в торжественной церемонии примет участие российский президент Владимир Путин.

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