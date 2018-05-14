«Полувыделенная полоса»: как в Москве будут работать новые «умные камеры»?

Москва, , 21:12 — REGNUM Перед одномоментным внедрением камер видеофиксации с искусственным интеллектом необходима предварительная апробация, а также информирование участников ПДД о нововведении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель отдела внутригородских перевозок FM Logistic Андрей Крюков, комментируя появление новых камер фиксации нарушений в центре Москвы. Он добавил, что регулирование дорожного движения и минимизация нарушений ПДД разгрузят трафик, однако камеры стоит вводить с предварительным обсуждением и возможностью корректировки новых правил.

«Если, конечно, московские нововведения не дополнительный способ наполнения бюджета, а выполняются с целью создания комфортного, безопасного и цивилизованного автомобильного движения в столице», — подчеркнул он.

Как сообщила радиостанция «Говорит Москва», руководитель пресс-службы «Администратора московского парковочного пространства» Анна Пивоварова подтвердила информацию о 100 новых комплексах фотовидеофиксаций нарушений «Стрит Фалькон», которые появились в центре города. По свидетельствам москвичей, устройства просматривают всё пространство правого ряда, могут поворачиваться, а их обзор составляет 35 метров вокруг себя. Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах или под запрещающими знаками.

При этом ряд СМИ писал о недовольстве автомобилистов тем фактом, что камеры реагируют на стоянку в неположенном месте крайне быстро — спустя несколько секунд после остановки.

«Сейчас нарушением являются остановка из-за препятствий и плотности потока, замедление с целью набрать достаточный интервал с другими участниками движения. Но соотносится ли это с другими нормативами ПДД? Речь идёт о правой полосе движения: на многих автомобильных участках города она стала выделенной. Не приведет ли нововведение к тому, что ещё большая часть правой полосы движения в Москве останется в статусе «полувыделенной»? Любая ошибка и действия другого участника дорожного движения (создание препятствия) повлекут за собой штраф. Правая полоса — основная полоса движения для коммерческого грузового транспорта», — подчеркнул Крюков.

По его словам, коммерческих грузоперевозчиков, в отличие от пассажирских такси, нововведение коснется в меньшей мере. Это связано с тем, что в столице пункты загрузки и разгрузки расположены вне дорог автомобильного назначения и знаков, ограничивающих остановку или стоянку транспортного средства. Так, кратковременные остановки в зоне запрещающих знаков «3.27» и «3.28» не требуются, если речь идёт о поддержании бизнеса.

«Но если рассматривать коммерческий автотранспорт в общем потоке участников дорожного движения, то можно говорить как о плюсах, так и о минусах нововведения. Что из них перевесит, покажет время. Учитывая то, что в Москве повышенные размеры штрафов, существуют опасения, что нововведение приведет к удорожанию доставок», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года водители — нарушители Правил дорожного движения смогут оплатить половину наложенного штрафа на месте фиксации нарушения. На оплату второй половины дается три недели после получения квитанции.

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