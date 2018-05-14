«Москвичи вообще не нужны»: новые камеры вытеснят автомобилистов за МКАД?

Москва, , 21:10 — REGNUM В Москве в пределах Бульварного кольца появились новые камеры для борьбы с нарушителями правил парковки. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил начальник отдела российского экспедирования логистической компании «Даксер» Алексей Черкашин, с точки зрения контроля соблюдения правил остановки данное нововведение является плюсом и поможет освободить правую полосу движения. Однако весомым недостатком является скорость, с которой новые камеры выписывают штрафы.

«К минусам можно отнести то, что участники дорожного движения получат штраф, даже если остановка была не намеренной, а произошла из-за того, что движение на данном участке затруднено. Возможно, надо пересмотреть временной интервал, так как 10 секунд — это очень мало. Если водитель остановился, то он явно будет стоять не одну минуту. Если оставлять такой минимальный интервал, то надо создать условия для гарантированного проезда участка дороги, где действует знак и работает камера», — подчеркнул он.

Как сообщил «Коммерсантъ», в Москве в пределах Бульварного кольца появилось около 100 камер нового типа: они следят за нарушением правил остановки и стоянки. Устройства просматривают всё пространство правого ряда, способны поворачиваться, а их обзор составляет порядка 35 метров. Главной же отличительной особенностью камер является скорость, с которой они выписывают штрафы. Автомобилисты жалуются, что водителям приходит уведомление о штрафе спустя 10 секунд после того, как камера зафиксировала остановку в неположенном месте.

По мнению заместителя председателя региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Юрия Файнгерша, новые камеры в скором времени появятся на всей территории Москвы — по аналогии с внедрением системы платных парковок. В Союзе автомобилистов к данному нововведению отнеслись отрицательно.

«Как обычно, начинается с Бульварного кольца, а заканчивается МКАД. Оно не только автомобилистов из центра Москвы изживает, но и всех жителей Москвы. То есть москвичи вообще не нужны. Например, что делать инвалидам? Предположим, я везу инвалида, и мне надо его высадить или взять. Или такси. Я выхожу, а таксиста уже штрафуют. Кроме зарабатывания денег, от жителей Москвы властям ничего не надо», — подчеркнул Файнгерш.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Правилах дорожного движения появились изменения, касающиеся «вафельной» разметки жёлтого цвета, нанесённой на дороги на перекрёстках оживлённых автотрасс. За выезд на такую разметку водителю грозит штраф в размере 1 тыс. рублей, так как данное нарушение квалифицируется как создание помех другим участникам дорожного движения. При этом, если автомобилисту на перекрёстке необходимо повернуть, то запрет на выезд на «вафельную» разметку не действует.

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Добавим, как сообщало ИА REGNUM, инвалидов, передвигающихся на колясках с двигателем, приравняют к пешеходам и освободят от уплаты штрафов за езду по тротуарам.

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