ВОЗ: Конго начинает применение экспериментальной вакцины от вируса Эбола

Женева, Швейцария, , 20:33 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в Конго в ближайшее время начнется применение экспериментальной вакцины от лихорадки Эбола, 14 мая передает агентство Associated Press.

По словам главы ВОЗ, с Конго подписаны все необходимые договора об импорте и применении вакцины. Ее применение должно начаться уже на этой неделе.

Действие вакцины от Эболы проверялось в ходе вспышки заболевания в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, унесшей более 11 тыс. жизней в 2015 году. Вакцина считается безопасной.

Вспышка в Конго имеет гораздо меньший масштаб по сравнению с эпидемией лихорадки Эбола в 2015 году.

По данным ВОЗ, за несколько месяцев в стране зафиксированы 29 случаев заболевания, 19 человек уже погибли от лихорадки Эбола.

Напомним, лихорадка Эбола — смертельно опасное вирусное заболевания с высокой заразностью, тяжелым течением и практически стопроцентной летальностью.

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