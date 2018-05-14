Между Ташкентом и Ходжентом запускается автобусное сообщение

Ташкент, , 20:05 — REGNUM Между Ташкентом (Узбекистан) и Ходжент (Таджикистан) будут запущены регулярные автобусные рейсы, сообщает 14 мая «Газета.uz» со ссылкой на представителей туристического оператора Manzara Tourism.

Первый маршрут будет запущен 15 мая. Автобус будет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на станциях Нурафшон, Буку, контрольно-пропускные пункты «Ойбек» (Узбекистан) и «Фотехобод» (Таджикистан) и Бустон.

Протяженность маршрута составляет 174 км. Планируется, что путь займет 4,5 часа. Стоимость билета составит в Ташкенте — 50 тыс. сумов (382,8 рубля) и Ходженте — 50 сомони (344,88 рубля).

Пассажиры автобуса будут проходить пограничный контроль вне очереди. В течение дня с каждой станции будут отправляться по три автобуса.

Напомним, 16 апреля в таджикистанской транспортной компании Asian Express сообщили, что впервые за 26 лет города Таджикистана и Узбекистана свяжут 12 автобусных маршрутов.

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