«Сотни могут стать инвалидами»: губительные последствия новых контрсанкций

Пермь, , 19:43 — REGNUM Пермские благотворители и общественники считают, что в случае принятия законопроекта о запрете американских лекарств может быть нанесён ущерб здоровью тысяч жителей Прикамья, сотни из них могут стать инвалидами, десятки — умереть. Это подтверждённый фактами и примерами риска для конкретных больных региона, в том числе детей, сообщил на своей странице в соцсети основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. Он также проинформировал, что депутатам Госдумы РФ и членам Совета Федерации от Пермского края направлено открытое письмо о последствиях запрета на лекарства и медоборудование из США для жителей региона. Это письмо подписали 10 представителей общественных организаций.

Авторы открытого письма заявили, что в Пермском крае 10 несовершеннолетних с лёгочной гипертензией принимают препараты «Виагра» и «Ревацио», которые могут быть запрещены в результате принятия данного законопроекта. И количество таких пациентов постоянно растёт — в связи с увеличением числа выхаживаемых новорождённых с экстремально низкой массой тела. Неиспользование данных препаратов у этих больных приведёт к неминуемой смерти в раннем возрасте.

22 пермских ребёнка с юношеским артритом принимают потенциально запрещённые препараты «Энбрел» и «Оренсия». Их отмена приведёт к увеличению у больных детей числа поражённых суставов и степени этого поражения, в конечном итоге их инвалидности, в ряде случаев — обездвиживанию. Отмена «Оренсии», помимо этого, приведёт к поражению органов зрения у троих детей, вплоть до полной слепоты. Подобные последствия могут наступить и у взрослых пациентов с такой патологией, но их уже 90 человек.

Не менее 45 детей с муковисцидозом в Пермском крае принимают препарат «Креон», который также может быть запрещён. Он позволяет им лучше усваивать пищу. При его отмене среди последствий для этих детей — нарушение обмена веществ, падение уровня физического развития и, как следствие, ухудшение показателей лёгочной функции и снижение выживаемости.

Более 100 детей с надпочечниковой недостаточностью принимают в Прикамье американский препарат «Кортеф». Это аналог природного кортизола, обладающий наименьшим негативным влиянием на рост. Остальные подобные препараты вызывают задержку роста у детей.

«Таких примеров можно приводить десятки для детей Пермского края, и ещё больше — для взрослых пациентов. Только больных сахарным диабетом из них — более 80 тысяч. Среди вероятных последствий запрета на лекарства из США для них — сокращение возможностей для индивидуального подбора терапии, как следствие — появление тяжёлых осложнений вплоть до инвалидности, лечение которых будет ограничено по той же причине», — говорится в письме.

Его авторы также подчеркнули, что в случае принятия законопроекта могут возникнуть проблемы в обеспечении медицинским оборудованием больниц и людей на дому. В результате круг тех, кто почувствует отрицательное влияние санкционного закона, увеличится. Негативные последствия для жизни и здоровья жителей Пермского края, по мнению общественников, неминуемо приведут к увеличению затрат местного бюджета на здравоохранение, социальное обслуживание и к недополучению доходов вследствие потери трудоспособности или смерти налогоплательщиков. А это, в свою очередь, отразится на качестве жизни уже всех людей в Прикамье.

«Если в ходе внесения поправок из текста законопроекта исчезнет упоминание лекарств, но сохранится расширенная формулировка про «запрет продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства», либо подобная — это не отменит указанных рисков, а лишь увеличит их», — подчеркнули авторы письма.

По их мнению, не может быть достаточным условием для снятия рисков и исключение из потенциально запрещённых товаров только жизненно необходимых, аналоги которых не производятся в РФ и (или) в иных иностранных государствах. Любое лекарство и множество медицинского оборудования подбираются индивидуально, применение аналогов в подобных случаях может привести к негативным последствиям.

Как сообщил Дмитрий Жебелев, письмо направлено в Госдуму сегодня, 14 мая. Стоит отметить, что 10 мая комитет Комитет Госдумы по охране здоровья большинством голосов поддержал концепцию законопроекта «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который предусматривает в том числе возможность запрета на ввоз в Россию американских лекарств, у которых на рынке есть аналоги, и рекомендовал принять проект в первом чтении. Однако в документе его разработчики признали, что аналоги тех препаратов, которые могут оказаться в санкционном перечне, не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами.

Первый заместитель председателя комитета Федор Тумусов на своей странице в соцсети подчеркнул, что у него было другое предложение — не то, которое в итоге поддержали депутаты. Он выразил надежду, что законопроект в нынешней редакции до второго чтения не дойдет:

«Я говорил коллегам, что из законопроекта стоило бы вовсе исключить норму о лекарствах как крайне чувствительную для всех граждан (как минимум — предусмотреть процедуру парламентского контроля за составлением списков санкционных лекарств, не отдавая это на откуп исполнительной власти)».

Законопроект «О мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств» депутаты Госдумы планирует рассмотреть в первом чтении уже завтра, 15 мая.

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