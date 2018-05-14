В Узбекистане водитель, сбивший учительницу, приговорен к 6 годам тюрьмы

Ташкент, , 20:05 — REGNUM В Узбекистане Каттакурганский районный суд по уголовным делам Самаркандской области приговорил водителя, сбившего 23-летнюю учительницу Диану Еникееву, к шести годам лишения свободы, сообщает 14 мая «Газета.uz» со ссылкой на Верховный суд республики.

Защита водителя не согласилась с решением суда, вынесенным 1 мая, и в апелляционном порядке подала жалобу, которую 22 мая рассмотрит Самаркандский областной суд по уголовным делам.

10 мая вынесен приговор бывшему заместителю хокима Каттакурганского района Самаркандской области Мусахану Музаффарову и бывшему заведующему отделом народного образования того же района Алишеру Джуманазарову.

Оба чиновника приговорены к двум годам исправительных работ с удержанием 20% от заработной платы с лишением права один год занимать государственные должности.

Напомним, Музаффаров поручил заведующему отделом народного образования Алишеру Жуманазарову распределить 13−14 марта учителей и технических работников вдоль магистральной трассы М-37. Учителя были привлечены к работам по уборке, прополке трассы и покраске бетонных ограждений и деревьев.

14 марта учительница Диана Еникеева была сбита грузовым автомобилем «КамАЗ» во время уборки трассы при переходе через дорогу. В ходе следствия выяснилось, что у водителя не было документов, позволяющих управлять автомобилем.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс в Узбекистане с критикой принудительного привлечения работников бюджетной сферы к общественным работам. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству разработать механизм, запрещающий принудительный труд.

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