Алексей Малобродский освобождён из-под стражи под подписку о невыезде

Москва, , 19:19 — REGNUM Следствие изменило меру пресечения обвиняемому в хищении бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Об этом 14 мая сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Следователем главного управления по расследованию особо важных дел принято решение изменить меру пресечения обвиняемому Алексею Малобродскому с заключения под стражу на подписку о невыезде», — сообщила представитель СК.

Она уточнила, что соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

Как отметила Петренко, решение было принято «с учётом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершён и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования».

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая Басманный суд Москвы отказал в рассмотрении ходатайства Следственного комитата о переводе Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест. В тот же день Малобродский был госпитализирован в 20-ю ГКБ Москвы.

Напомним, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилла Серебренников и глава Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум проходят фигурантами по уголовному делу о хищении 133 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

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