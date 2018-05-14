«Это снос»: депутаты пытаются спасти исторические казармы в Петербурге

Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Депутаты петербургского парламента попытаются вступиться за историческое здание казарм лейб-гвардии Семеновского полка на Звенигородской улице, 7А. Для этого они уже пригласили в Законодательное собрание представителей Северо-Западной дирекции Минкультуры и профильных комитетов Смольного, сообщает 14 мая корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее стало известно, что и.о. министра культуры России Владимир Мединский распорядился снести историческое здание в центре Петербурга ради строительства новой сцены МДТ — Театра Европы. Заметим, по словам депутата Заксобрания Бориса Вишневского, главный режиссер МДТ Лев Додин от имени всего театра высказался категорически против сноса казарм.

В среду, 16 мая, депутаты из нескольких фракций («Яблоко», Партия роста, «Справедливая Россия») соберут совещание о судьбе казарм, где также должны присутствовать режиссер Александр Сокуров, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик, другие градозащитники и эксперты. Приглашены к участию и представители КГИОП, комитета по строительству Санкт-Петербурга, а также руководство Северо-Западной дирекции Минкультуры. Однако подтверждений от них пока не поступало.

Ранее руководитель Северо-Западной дирекции Министерства культуры Наталья Волынская заявила РБК, что в связи «с ужасным состоянием постройки» министерство рассматривает вариант разборки здания и его последующего воссоздания. Она также подчеркнула, что исторической ценностью обладает только фасад казарм.

«Разборка с последующим воссозданием — это снос. Мы думаем, что в XXI веке существуют технологии, которые позволят сохранить двухэтажное здание. Ему 220 лет, нужно как-то к нему бережнее относиться. Думаю, мы будем делать то, что делали на Тележной улице — там нам удалось остановить снос», — замечает Борис Вишневский.

Добавим, казармы на Звенигородской улице появились в конце XVIII — начале XIX века. Их снос объясняют необходимостью ускорить возведение второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы. Причем изначально казармы предполагалось сохранить и использовать в качестве входной группы будущего театра.

Но, как известно, на строительстве новой сцены МДТ вскрылись масштабные хищения бюджетных средств, предыдущий подрядчик был отстранен от работ, его руководство арестовано, а стройка на время замерла. В результате историческое здание, согласно техническому заключению, теперь находится в аварийном состоянии.

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