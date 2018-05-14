На поминальную службу по Хокингу приглашены путешественники во времени

Лондон, , 22:37 — REGNUM Родные Стивена Хокинга и фонд его имени пригласили гостей из будущего на поминальную службу по ученому, которая состоит в Вестминстерском аббатстве 15 июня, сообщает Афинско-Македонское агентство новостей. До 15 мая зрители могут подать заявку на участие. Заполняющие соответствующую форму могут указать в качестве даты любую до 31 декабря 2038 года.

Стивен Хокинг всегда говорил, что возможность путешествий во времени нельзя исключать. Правда, когда на организованную им в 2009 году вечеринку для гостей из будущего никто не пришел, он признал, что это можно считать экспериментальным свидетельством невозможности таких путешествий.

Напомним, скончавшийся 14 марта британский физик Стивен Хокинг, один из основоположников квантовой космологии, будет похоронен на территории Вестминстерского аббатства в Лондоне.