Нереальный призыв: зачем в Оренбурге требуют отставки мэра

Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Оренбурге оппозиционно настроенные политические силы призывают горожан на митинг, где главным требованием станет отставка главы областного центра Евгения Арапова. Депутат заксобрания Оренбургской области, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владимир Фролов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что местное отделение выступает инициатором публичной акции, чётко понимая, что за ней отставки Арапова не последует. Однако за этим лозунгом митинга инициаторы преследуют цель — публично обратить внимание на иную точку зрения, диаметрально противоположную точке зрения губернатора, на деятельность мэра и его команды.

По словам Фролова, поводом для митинга стал отчёт главы Оренбурга перед горсоветом 27 апреля. На заседании присутствовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Отчет мэра касался достижений и оставил за бортом проблемные моменты. Примечательно, что на заседании не присутствовали 14 депутатов. Местные СМИ сообщали, что все они являются членами партии «Единая Россия».

«Будем справедливы: в 2017 году работа здесь, в Оренбурге, проделана огромная, но впереди предстоит еще больше. Тем более, что 2018 год является для областного центра юбилейным», — сказал глава региона.

Мэр в свою очередь отметил, что главную оценку работы муниципалитета дадут жители. Вот на это и сделал упор Владимир Фролов, поясняя цель митинга. «Справедливая Россия» заявила на участие в акции 300 человек и призвала горожан принять участие в мероприятии по альтернативной оценке работы мэрии.

Митинг запланирован на вечернее время перед выходными, 17 мая, на ул. Советской возле Дома офицеров.

«Целями публичного мероприятия, которое пройдет под лозунгом: «Главу города Оренбурга Евгения Арапова — в отставку!», являются выражение отрицательного общественного отношения к деятельности главы города Арапова и органов исполнительной власти администрации Оренбурга, нарушению прав и законных интересов жителей города со стороны чиновников администрации города, провальной кадровой политике главы города, игнорированию интересов жителей города и нарушению должностными лицами администрации федерального и областного законодательства, решений Оренбургского городского Совета», — сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Оппозиция считает, что Арапов не справляется с должностными обязанностями, поэтому должен уйти. В пресс-службе горадминистрации корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что митинг согласован на уровне мэрии, и представители администрации всегда присутствуют на публичных мероприятиях, а говорить о реакции градоначальника на требование митинга сейчас преждевременно.

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Стоит отметить, что в 2017 году прошло несколько митингов с требованием отставки руководства города. Так, летом оренбуржцы, возмущенные предложенной оптимизацией в сфере дошкольного образования, требовали уволить начальника отдела образования Нину Гордееву. Тогда официальную позицию выразил Евгений Арапов, который заявил о соответствии Гордеевой как специалиста занимаемой должности. Осенью в Оренбурге потребовали отставки уже главы Оренбурга. Если в первом случае в организации акции протеста была замешана политическая партия (КПРФ), то во втором инициаторами выступило предпринимательское сообщество, по мнению которого, произвол местных чиновников зашкаливает. Однако во всех случаях требования проигнорированы. Все чиновники, отставки которых требовали горожане, до сих пор у руля городской власти.

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