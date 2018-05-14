«Иждивенцы и попрошайки»: Пермский край не желает поддерживать многодетных

Пермь, , 16:26 — REGNUM ИА REGNUM публикует видеообращение многодетной матери, руководителя пермской общественной организации «Защитим права наших детей месте» Людмилы Ёлтышевой, которое должно было быть показано на скандальном круглом столе Общественной палаты РФ в Уфе, посвященном проблеме отобрания у родителей детей по причине бедности.

Мероприятие прошло 25 апреля 2017 года, Людмила хотела приехать и выступить на нём, но, к большому сожалению, ей пришлось остаться дома с детьми. Однако поскольку то, что она хотела рассказать, имело прямое отношение к теме данного круглого стола и большую важность, редактор ИА REGNUM Алексей Мазуров, также выступавший на этом круглом столе, привез с собой запись её выступления.

Но из-за поведения чиновников, которые попросту отказались слушать правду о сложившейся в стране ситуации, данное видео показать не удалось.

Общественница рассказывает об очень серьёзной для Пермского края проблеме, связанной с реализацией мер социальной поддержки многодетных семей. А если говорить проще — о том, что пермские власти уже несколько лет проводят политику, в рамках которой какие-либо действенные меры поддержки многодетных семей попросту отсутствуют.

Это при том, что в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей заявил о том, что с января 2018 года в России будут реализованы меры социальной поддержки семей с детьми. В частности, расширилось число регионов (с 50 до 60), которые попали под софинансирование ежемесячной выплаты на третьего ребенка в возрасте до трёх лет, она должна выплачиваться в соответствии с известными «майскими указами». Активистка отмечает — в список регионов вошёл и Пермский край.

Примечательный факт — в Перми и Пермском крае выплаты на третьего и последующего ребенка были отменены с 1 января 2016 года, причина называлась следующая: дескать, в крае растёт рождаемость. Однако общественники указывают на то, что она начала падать уже в 2015 году, а в 2017 году смертность превысила рождаемость на 8,67%. Но возобновлять выплаты никто не спешит.

Что стоит особо отметить, так это позицию представителей властей и дружественных им НКО к тем активистам, которые пытаются озвучивать проблему. Многодетных общественников каким-то чудом, наверное, пока что в открытую не называют иждивенцами и попрошайками, хотя эпитет «свиноматки» в выступлении одного из представителей НКО уже прозвучал.

Всё это происходит на фоне реализации в стране (и в Пермском крае в частности) ювенальной системы, когда не только многодетные, но и вообще все семьи сталкиваются с тем, что при обращении к государству за помощью они автоматически попадают под пристальное внимание сотрудников социальных служб. Многие из которых после обучения по определенным программам, созданным на основе западного ювенального опыта, уже давно перестали разделять понятия бедности, социального неблагополучия и трудной жизненной ситуации. И привыкли решать все проблемы семьи методом изъятия из неё детей, якобы защищая их права. Подобную позицию и ориентацию социальных служб недавно фактически подтвердил глава министерства социального развития Пермского края Павел Фокин в интервью местному изданию 59.ru.

Из-за этого многие родители попросту боятся просить помощь, даже если действительно находятся в тяжелейшей жизненной ситуации, считая, что лучше уж они будут жить так, чем останутся без детей.

При этом Пермский край позиционируется как якобы передовой в области различного рода социальных программ. Но многие общественники, в частности активисты РВС, утверждают, что дела в крае обстоят совершенно не так, как показывается в докладах и отчетах властей.

ИА REGNUM намерено разобраться в сложившейся ситуации.

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