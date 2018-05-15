«Семья и инклюзивное общество»: во всём мире отмечают День семей

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семей. Праздник учредила Генеральная ассамблея ООН в 1993 году, чтобы обратить внимание общественности на проблемы семьи.

Идея учредить праздник возникла еще в 1989 году. 20 сентября 1993 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в соответствии с которой начиная с 1994 года 15 мая ежегодно стали отмечать как Международный день семей. В резолюции отмечалось, что празднование Международного дня семьи предоставляет возможность привлечь внимание органов государственной власти, местного самоуправления и общественности к проблемам семьи, а также к проведению мероприятий и целевых акций в поддержку семьи.

Ежегодно для Международного дня семей выбирается тема. В разные годы девизом праздника были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции» и другие. В этом году темой Дня семей стала «Семья и инклюзивное общество».

В России Международный день семьи отмечают с 1995 года. Ежегодно с 2005 года в канун Международного дня семей в Кремле проводится торжественная церемония национальной премией общественного признания «Семья России», которую учредил одноименный межрегиональный благотворительный фонд и общественный благотворительный фонд «Здоровье и духовность нации». Премию присуждают в четырех номинациях: «Социальное партнерство», «Династия», «Российская сага» и «Семья года».

2008 год указом президента РФ был объявлен Годом семьи. Он проводился в рамках масштабной государственной программы, направленной на укрепление института семьи. Особое внимание уделялось социальной помощи детям, оставшимся без опеки взрослых, поддержке престарелых родителей, а также семьям, попавшим в трудную ситуацию.

В начале мая 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ «Об учреждении ордена «Родительская слава». Эту награду вручают родителям или усыновителям, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей, образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, а также подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

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