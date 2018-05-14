Эксперт: Ростех вычистит Подмосковье токсичными выбросами

Красногорск, , 16:28 — REGNUM «Места под размещение мусоросжигательных заводов (МСЗ) выбраны настолько «удачно», что вредные выбросы от них накроют всю территорию Подмосковья», — уверен руководитель рабочей группы по обращению с отходами экспертного совета Минэкологии Московской области Андрей Пешков. Об этом эксперт заявил на втором заседании Совета ИА REGNUM — РАЕН по выходу из мусорного кризиса.

«Отрасль обращения с отходами практически сложилась, но она сложилась неэффективным, коррумпированным, технологически бесперспективным образом», — отметил эксперт.

Не удивляет Пешкова и выбор мест расположения будущих МСЗ, от выбросов которых будут страдать не только жители области, но и выезжающие на природу московские дачники. Ведь когда антинародные решения чиновников легитимируются безграмотными, рассаженными с помощью административного ресурса по всяческим советам при министерствах и ведомствах горе-специалистами, ждать иных решений от властей по меньшей мере наивно.

Пресловутый админресурс, используемый для продвижения убийственных для людей мусоросжигательных технологий, — лишь верхушка айсберга. Истинная причина происходящего заключается в том, чтобы, не считаясь ни с чем, закрепить за собой одну из супердоходных отраслей хозяйства. Для чего околовластный картель «боярских детей» и олигархов бросил огромные деньги на подкуп принимающих решения чиновников, экспертного сообщества и лидеров общественного мнения.

Об этом же ранее говорил постоянный автор ИА REGNUM, лауреат Международной экологической премии EcoWorld за 2017 год, доктор технических наук Игорь Мазурин (см.«О чем не расскажут лоббисты-мусоросжигальщики»). В своем докладе эксперт детально обосновал недопустимость строительства в России заводов Hitachi Zosen Inova AG, безграмотность экологов и проектировщиков, привлеченных к работе по федеральному проекту «Чистая страна», преступную безответственность лоббистов и чиновников, пытающихся любой ценой «протолкнуть» строительство якобы новейших японских заводов.

Подробности читайте здесь: О чем не расскажут лоббисты-мусоросжигальщики

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