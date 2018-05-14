Власти ФРГ выдвинули боевику «Аш-Шабаб»* обвинение в покушение на убийство

Берлин, , 12:33 — REGNUM Власти ФРГ выдвинули 14 мая обвинение гражданину Сомали, которого подозревают том, что он был членом одного из филиалов террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает американское агентство Associated Press.

В федеральной прокуратуре Германии отметили, что 20-летний мужчина, чья личность не раскрывается, подозревается в том, что он состоял в рядах группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), членом которой он стал в 2012 году в Могадишо.

Во время прохождения обучений у террористов он вместе с сообщниками совершил нападение на одну из мечетей. Впоследствии он получил задание убить одного из сотрудников сомалийского правительства.

В Германию, где его обвиняют в покушении на убийство и соучастии в убийстве, он прибыл в 2014 году, но арестован он был лишь в феврале.

Напомним, «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — сомалийская террористическая группировка. На их счету ряд кровопролитных терактов, в том числе нападение 14 октября 2017 года, жертвами которого стали 512 человек, несколько сотен получили ранения. В начале 2012 года произошло объединение группировки с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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