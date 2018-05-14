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Бивни слонов в Индии признали собственностью правительства

Общество

Решение Верховного суда Индии по данному вопросу поддержали эксперты и защитники животных

Нью-Дели, 14 мая 2018, 12:33 — REGNUM  Все слоновьи бивни в Индии признали собственностью правительства страны. Такое решение, как пишет газета The Hindu, принял Верховный суд Индии, поставив точку в продолжающихся уже около 20 лет спорах.

В решении суда говорится, что правительство имеет все «права на слоновую кость», сомнений по данному вопросу быть не должно.

Решение Верховного суда Индии по данному вопросу поддержали эксперты и защитники животных.

Отметим, что в Индии из-за несовершенства законодательства был развит черный рынок слоновой кости.

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