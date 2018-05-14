«Хлорированная тюрьма»: владимирцы требуют не издеваться над дельфинами

Владимир, , 12:19 — REGNUM Во Владимире жители начали сбор подписей за запрет работы передвижного дельфинария, который должен открыться в областном центре 16 мая. Петиция опубликована в интернете и адресована губернатору Светлане Орловой, главе администрации Владимира Андрею Шохину и главе города Ольге Деевой. Жители считают, что передвижные дельфинарии — не что иное, как «хлорированная тюрьма» для животных, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным на 14 мая, петицию подписали более 2,3 тысячи человек. Они требуют запретить владельцам передвижных дельфинариев проводить представления во всей Владимирской области.

«Гастроли передвижных дельфинариев в каждом городе в среднем длятся полтора месяца. Самые лучшие условия, которые эти умнейшие создания видят за всю свою жизнь — бассейн диаметром 12−14 метров и глубиной 2−3 метра с грязной, редко сменяемой водой. В то время как на воле белухи проходят за сутки около 100 км, спокойно ныряют на глубину 100−300 метров, а иногда и до 800 метров», — говорится в документе.

Авторы также отмечают, что примерно неделю между представлениями животные находятся в контейнерах, которые зачастую лишь ненамного больше размера самих дельфинов. Кроме того, в петиции приводятся примеры, когда такие условия становились причиной смерти животных.

«Мы просим Вас также произвести всестороннюю проверку деятельности передвижного дельфинария и ветеринарную проверку состояния животных. В случае выявления нарушений законов и норм РФ, также просим Вас пресечь нарушения и наказать виновных, допустивших нарушения на территории г. Владимира», — гласит петиция.

Отметим, что в 2016 году владимирцы уже собирали подписи против работы передвижного дельфинария. Тогда аналогичная петиция собрала почти 400 подписей. Этого хватило, чтобы администрация Владимира остановила работу дельфинария. Правда, произошло это за сутки до официальной даты окончания гастролей, то есть владельцы дельфинария если что-то и потеряли, то немногое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году скандал с передвижным дельфинарием разразился в Воронеже. Тогда петицию опубликовала местная жительница, которая увидела нарушения при содержании животных в передвижном дельфинарии, работающем около одного из ТРЦ города. По словам автора петиции, во время прогулки она увидела, что в контейнере, из которого шел ужасный запах, находились два полярных кита. Историей заинтересовалась местная прокуратура. Ведомство начало проверку в связи с информацией о нарушениях в работе дельфинария. Однако позже оказалось, что поводов для запрета работы дельфинария нет.

В 2018 году в Воронеже зоозащитники обратили внимание на передвижную выставку кошек. Жители уверяли, что кошки с выставки визуально выглядят нездоровыми — выделения из глаз и носа, грязные уши, проплешины, расчесанные ранки, свалянная шерсть и апатия свидетельствуют о заболеваниях. Они могут не передаваться людям, но быть опасными для животных. После того, как ситуацию осветили в СМИ, владельцы торгового центра, где разместилась выставка, решили разорвать договор аренды.

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Владимир тоже уже «прославлялся» скандальными историями с животными. Так, в 2017 году в Муроме нашли трупы питона и крокодила. Мертвые животные были найдены в «Газели», оставленной на местной стоянке. На кузове автомобиля была вывеска цирка.

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