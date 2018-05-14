Поисковики подняли части самолета США, рухнувшего в Приморье в 1945 году

Владивосток, , 12:14 — REGNUM Поисковики совместной экспедиции России и США подняли на поверхность обломки американского самолета PBN-1 Catalina, рухнувшего в Приморье в 1945 году. Об этом 14 мая сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В первые дни работы экспедиции ее участники обследовали территории вблизи Владивостока, где в последний год Великой Отечественной войны потерпел крушение один из поставленных по ленд-лизу самолетов.

«На первом этапе работы под Владивостоком обследовали участок тайги, где в 1945 году потерпел крушение американский самолёт PBN-1 «Каталина», — сказал Воскресенский.

Территория падения самолета была осмотрена, после этого поисковики извлекли на поверхность элементы обшивки и некоторые маркированные детали, фрагменты военной формы и летного парашютного снаряжения.

Свои находки участники экспедиции задокументировали, сняли на фото и видео. В дальнейшем обнаруженные фрагменты будут переданы ученым, которые продолжат изучать части самолета в лаборатории.

Воскресенский пояснил, что в работе совместной российско-американской экспедиции принимает участие группа специалистов агентства по учету потерь и пропавших без вести министерства обороны США, а также ученые-археологи Питсбургского университета.

Со стороны России поисковые работы выполняют участники приморского объединения «Авиапоиск». Главной целью мероприятий является подтверждение принадлежности рухнувших самолетов, а также установление судеб их экипажей.