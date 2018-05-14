Двое жителей Таджикистана пытались незаконно проникнуть на территорию РФ

Барнаул, , 12:00 — REGNUM В Алтайском крае осудили двух нарушителей госграницы. На скамье подсудимых оказались граждане Таджикистана, въезд которым на территорию России за нарушение федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ранее уже был запрещён. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России 14 мая.

Читайте также: Въезд закрыт: в Алтайском крае осудили двух нарушителей границы

Что повторно потянуло жителей сопредельного государства в России, не уточняется. Злоумышленники на этот раз решили проследовать через государственную границу в обход установленных пунктов пропуска. Сначала на общественном транспорте они добрались до приграничной зоны на территории Казахстана, а потом пешком перешли через границу в нескольких километрах от автомобильного пункта пропуска «Кулунда».

Уйти далеко вглубь страны, нарушители госграницы не успели. Спустя считанные минуты они были задержаны пограничниками.

За незаконное пересечение госграницы РФ решением суда мужчинам назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее по теме: В Алтайском крае отправили в колонию двоих настырных нарушителей границы

Добавим, что несколькими днями ранее, в ночь на 11 мая, в Алтайском крае пограничники задержали ещё одного гражданина Таджикистана, который пытался незаконно пересечь госграницу с РФ. Причём ранее он уже пробовал попасть на территорию России на автомобиле, но безуспешно. На этот раз решил пойти пешком. Ему удалось пройти вглубь страны всего не несколько сотен метров, прежде чем его задержали сотрудники погрануправления. Теперь нарушителя ждёт уголовная ответственность.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайские пограничники задержали двоих нарушителей