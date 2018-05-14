Фрегат «Адмирал Макаров» пополнит ЧФ РФ в 2018 году

Симферополь, , 11:57 — REGNUM Новейший фрегат проекта 11 356 «Адмирал Макаров» уже в третьем квартале 2018 года поступит в распоряжение Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации. Об этом, как передает РИА «Новости» сообщил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев в связи с 235-летием со дня создания ЧФ.

«В третьем квартале текущего года к постоянному месту дислокации на ЧФ прибудет еще один … фрегат», — сказал Королев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, третий по счету фрегат в серии кораблей проекта 11 356 «Адмирал Макаров» заложили на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года по заказу Минобороны РФ. Предыдущие два корабля этой серии, «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович», были переданы в состав ЧФ РФ 11 марта и 7 июня 2016 г.

Фрегаты проекта 11 356, которые способны развивать скорость до 30 узлов, вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом «Штиль-1», 100-мм автоматической артустановкой А-190, зенитными артиллерийскими комплексами, реактивной установкой для глубинных бомб, торпедными аппаратами, а также палубным вертолетом типа Ка-27 или Ка-31.

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