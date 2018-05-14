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Завод по производству стройматериалов запустили в пригороде Дамаска

Общество

«Спасибо и российским, и сирийским военным»

Дамаск, 14 мая 2018, 11:31 — REGNUM  Работу завода по производству стройматериалов, который не выпускал продукцию около 7 лет, восстановили в пригороде Дамаска. Об этом, как передает ТК «Звезда», сообщил генеральный директор строительной компании Ибрагим Хамси.

«Наш цемент и щебень идет и на ремонт дорог, и на строительство и восстановление домов, — сказал Хамси. — Мы понимаем, какое важное дело делаем».

По его словам, ранее члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) из Восточной Гуты постоянно обстреливали завод, но теперь все изменилось.

«Спасибо и российским, и сирийским военным, — сказал Хамси. — Можно работать спокойно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца февраля 2018 года в Сирии осуществлялась операция по освобождению Восточной Гуты от террористов. Силовые методы воздействия на непримиримых членов НВФ сочетались с переговорным процессом и эвакуацией мирного населения из опасных районов.

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Война в Сирии
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