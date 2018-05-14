Скандал в Перми: построят ли ТРЦ у Речного вокзала

Пермь, , 11:49 — REGNUM Арбитражный суд Пермского края отказал в приостановлении запрета на строительство здания многофункционального центра в Перми у Речного вокзала. По данным судебного дела, с иском к департаменту градостроительства и архитектуры Перми выступил девелопер (ООО «Магнат»). Он оспаривал решение городских чиновников.

Свою позицию девелопер мотивировал тем, что готовность строящегося объекта составляет более 90%, а консервация стройки приведет к необратимым последствиям. Если фасад не защитить облицовочным камнем и парапетными крышками, то неизбежен процесс разрушения. А это в свою очередь негативным образом скажется на несущих конструкциях. Необходимо завершить процесс замены бракованных стеклопактов, выполнить вторичную герметизацию; после установки декоративных планок необходимо проклеить гидроизоляционный фартук по периметру витражных конструкций.

«Остановка работ на объекте в существующем состоянии может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц. Здание многофункционального назначения расположено в рекреационной зоне отдыха неограниченного круга лиц (центральная набережная Перми)», — отмечено в материалах дела.

Если не завершить работы по устройству навесного вентилируемого фасада, то, как утверждает истец, части фасада могут обрушиться, например, из-за сильного ветра, на пешеходов. Добавим, что здание МФЦ строится недалеко от Центральной набережной, пользующейся популярностью у горожан, а в районе стройки проложены пешеходные дорожки и проходы.

Несмотря на такие доводы, суд посчитал аргументы ООО «Магнат» недостаточно обоснованными и отказал в удовлетворении требования. Кроме того, в случае удовлетворения требования «Магнат» может достроить здание до вынесения окончательного решения по делу.

Стоит отметить, что в марте 2018 года мэрия Перми отозвала разрешение на строительство МФЦ у Речного вокзала. В конце апреля ООО «Магнат» подал иск к департаменту градостроительства и архитектуры города.

Примечательно, что причиной отзыва разрешения на строительство здания МФЦ стало предписание минстроя Пермского края. В рамках проверки региональные чиновники выявили нарушения градостроительного законодательства у своих коллег городского уровня. В частности, строительство МФК ведется на земельных участках в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Вокзал речной», в границах территории выявленного объекта культурного наследия достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод». Минстрой заявил, что разрешение на строительство здания выдано с существенным нарушением законодательства об охране региональных объектов культурного наследия, сообщает business-class.su. Также нарушения выявлены в части кадастрового учёта, процедуры экспертизы инженерно-геологических изысканий.

В целом министерство считает разрешение на строительство объекта не обоснованным и не соответствующим Градостроительному кодексу. В результате проверки исполнительный орган выписал предписание об устранении нарушений законодательства.

По данным информресурсов, первоначально разрешение на реконструкцию магазина рядом с речным вокзалом ЗАО «Магнат» получило в 2005 году. В 2009 году компании выдали разрешение на строительство торгово-развлекательного центра площадью почти 5 тыс. кв. метров. Строительство планировалось завершить в 2017 году. Предполагалось, что в МФЦ разместится развлекательный комплекс, включающий в себя ресторан, гостиницу, магазины, а также детские аттракционы.