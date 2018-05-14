Более 70% ТЦ в России соответствуют нормам пожарной безопасности — МЧС

Москва, , 11:24 — REGNUM Более 70% торговых центров в России соответствуют требованиям пожарной безопасности, заявил 14 мая главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» было проверено более 10 тыс. торговых центров, из них примерно в половине были найдены серьезные нарушения пожарной безопасности.

Однако в результате проведенной работы после проверок в 2,5 тыс. из этих торговых центров уже исправлены нарушения.

«Таким образом, на сегодняшний день более 70% ТРЦ соответствуют требованиям пожарной безопасности», — цитирует ТАСС Еникеева.

Он отметил, что среди основных нарушения — неисправная работа систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также противодымной защиты.

Напомним, массовые проверки торгово-развлекательных центров по всей стране начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 60 человек.

Ранее в МЧС сообщили, что всего было проверено более 54 тыс. зданий и выявлено свыше 220 тыс. нарушений пожарной безопасности.

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