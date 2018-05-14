Киев, , 11:19 — REGNUM Толчок к осуществлению реформы государственной службы и государственного управления даст празднование 100-летия введения госслужбы на Украине, сообщает 14 мая «Укринформ».

Согласно сообщению, правительство Украины разработало план по празднованию 100-летия госслужбы, для чего было образован специальный комитет по подготовке. Ожидается, что пропаганда госслужбы позволит «сохранить национальную память», «воспитать патриотизм» и «повысить авторитет государства».

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Напомним, в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, который большинство западных стран назвали «демократичной сменой власти». При этом большинство народа никак не принимало участие в смене власти, это осуществили боевые группы украинских неонацистов.

После захвата власти радикалы заявили, что граждане буду жить «по-европейски». Однако в реальности новые власти лишь взяли курс на размежевание с Россией, в том числе в торгово-экономической сфере. В результате жить граждане Украины стали гораздо хуже.

На данный момент у украинской власти рекордно низкий рейтинг, народ не доверяет ни правительству, ни президенту, ни Верховной раде.

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