Пешком до Урала 2 700 км: Царский крестный ход объединяет Россию

Тюмень, , 11:14 — REGNUM По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла со 2 июня по 17 июля 2018 года Урал присоединится к пешему Царскому крестному ходу, приуроченному к 100-летию гибели семьи последнего российского императора Николая II и его семьи. Торжественное шествие протяженностью 700 км состоится при участии Тобольской, Екатеринбургской, Каменской и Алапаевской епархий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Русской православной церкви.

Старт пешего следования был дан 15 марта из Пскова. Паломники движутся на данный момент по центру России, по Костромской области, информирует МОБО «Соборное дело». За четыре месяца богомольцы намерены преодолеть порядка 2700 километров, пройдя через 98 населенных пунктов страны.

Со 2 июня по 17 июля 2018 года к паломникам из Крыма, Белоруссии, Сибири и других частей России присоединятся уральские православные. Пеший крестный ход пройдёт по маршруту Тобольск — Алапаевск — Екатеринбург.

Стартом станет выход из Тобольского кремля по окончании Божественной литургии и молебна. В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге будет совершено традиционное богослужение и Царский крестный ход.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня убийства последнего российского императора и его семьи. К этой дате в Екатеринбурге и Свердловской области запланированы масштабные акции, также ожидается визит на Средний Урал патриарха Кирилла. Ранее Царские крестные ходы на Урале пролегали по пути от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, протяжённостью 21 километр, и объединяли десятки тысяч человек.

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