В Калининградской области начались поиски останков солдата из-под Курска

Калининград, , 11:10 — REGNUM В Калининградской области начались эксгумационные работы на месте братской могилы советских солдат, погибших в марте 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции по разгрому немецко-фашистской группировки. Как сообщил сегодня, 14 мая, корреспонденту ИА REGNUM руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов, с просьбой найти останки воина обратились из Белгорода родственники гвардии старшины Тимофея Сошенко.

«К нам обратился внук красноармейца Сергей Сошенко, дед которого погиб в бою 3 марта 1945 года и был похоронен на высоте 76,4 в одном километре от господского двора Кукенен, — рассказал Хисамов. — Вместе с тем, на эпитафиях воинского захоронения в поселке Корнево Багратионовского района (ближайший мемориальный комплекс советским солдатам. — ИА REGNUM ) имя Тимофея Сошенко не увековечено».

Поисковик отметил, что в течение нескольких месяцев в ходе тщательного обследования высоты 76,4 удалось обнаружить братскую могилу, в которой предположительно захоронен гвардии старшина Сошенко.

«На самой высоте и поблизости видны ямы — следы работы чёрных копателей, — продолжил Хисамов. — Есть опасность, что эти «археологи» в любой момент могут наткнуться на захоронение, разрыть и разграбить его, разбросав останки воинов вокруг раскопа».

Вместе с калининградскими поисковиками на месте работают представители отряда «Рысь» из Бурятии.

Согласно базе данных «Подвиг народа», Тимофей Сошенко, призванный Прохоровским РВК Курской области, служил в 116-м гвардейском гаубичном артполке. Зимой 1945 года он был награжден орденом Красной звезды, воюя на территории Восточной Пруссии. В приказе о награждении читаем:

«11 февраля 1945 года в районе Баргслак (по всей видимости, неточно. Возможно, Штаблак (Stablack) — ныне пос. Долгоруково Багратионовского района Калининградской области. — ИА REGNUM ) противник внезапными налетами артиллерии начал обстреливать командный пункт, где находились три автомашины и кухня. Несмотря на то, что снаряды рвались в 5−10 метрах от автомашин, Сошенко организовал перемещение и вывел весь автотранспорт из-под обстрела в полной исправности. Достоин правительственной награды — ордена Красной звезды».

Спустя менее чем месяц Тимофей Сошенко погибнет в возрасте 30 лет.