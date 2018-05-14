Летняя жара с дождями и грозами ожидается в Москве до конца рабочей недели

Москва, , 10:59 — REGNUM В Москве до конца рабочей недели ожидается по-летнему жаркая погода с температурой воздуха до +26 градусов, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, сегодня, 14 мая, днем ожидается малооблачная погода, воздух прогреется до +23…+25 градусов, ветер восточный 2−5 м/с, атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Однако во вторник в столице ожидается облачная погода, возможна гроза. Днем столбики термометров поднимутся до 18…19 градусов выше нуля, ветер восточный 3−4 м/с, атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

Начиная со среды, 16 мая, в Москве будет малооблачно, днем воздух прогреется до + 25 градусов. В пятницу могут пройти кратковременные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 14 мая гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и области. В столичном регионе из-за жаркой сухой погоды сохраняется высокая пожароопасность.

Напомним, ранее в московском регионе была зафиксирована самая холодная ночь в мае, в столице температура воздуха опускалась до четырех градусов выше нуля.

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