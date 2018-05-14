«На работу на велосипеде» — в Москве началась ежегодная акция

Москва, , 10:57 — REGNUM В Москве с 14 по 27 мая желающие смогут принять участие в ежегодной акции «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на сайте организаторов мероприятия bike2work.ru.

Отмечается, что в столице акция проводится организаторами проекта по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Приезжайте на велосипеде к партнёрам акции, чтобы воспользоваться специальными предложениями и скидками, а также участвуйте в конкурсах и получайте призы», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия Москвы анонсировала данный проект, сообщив, что в рамках акции в центре города организуют энергетические точки, где велосипедисты смогут попробовать вкусные угощения и получить приятные подарки.

«Адреса энергетических точек будут указаны на информационных плакатах и на сайте. Там же можно узнать о бонусах и скидках, которые предоставляют участникам партнеры акции», — сообщила пресс-служба московской мэрии.

Добавим, 11 мая в мэрии столицы отметили, что жители и гости Москвы стали гораздо чаще пользоваться велопрокатом.

За две недели работы велопроката (с 26 апреля) было совершено 320 тыс. поездок на городских велосипедах, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. Ожидается, что количество поездок на велосипедах в 2018 году может достигнуть 3 млн.

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