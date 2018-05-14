Германия может ввести штрафы для безработных

Берлин, , 10:49 — REGNUM Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле заявил о необходимости штрафов для людей трудоспособного возраста, которые длительное время получают пособие, сообщает агентство DPA.

Шеле напомнил, что социальные выплаты должны быть той мерой, к которой прибегают только в крайнем случае. Пособия выплачиваются на нужды первой необходимости.

Министр труда и социальных вопросов Германии Хубертус Хайль заявил, что частично поддерживает требования главы агентства по труду. Он считает, что нельзя называть молодых людей лентяями только потому, что они не нашли работу, но также невозможно обойтись без штрафов.

Также Хайль призвал «не переживать» по поводу якобы нарушения прав требованием агентств предоставить нужную информацию. Говоря о санкциях, министр отметил, что нельзя вводить штрафы за неоплаченное жилье: они создадут «толпы бездомных на улицах».

Ранее в 2016 году министр труда Андреа Налес заявил о необходимости упразднить социальные пособия и помощь для иностранцев из Евросоюза в первые пять лет их приезда.

Правило будет распространяться на граждан ЕС, которые ранее не работали в Германии. Иностранцы из других европейских стран могут получить на один месяц временную финансовую помощь на питание и жильё. Дополнительно будут выплачены средства для покрытия расходов на дорогу домой.