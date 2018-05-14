Закладчики наркотиков в Барнауле вместо денег заработали себе тюремный срок

Барнаул, , 10:45 — REGNUM В Алтайском крае к длительным срокам заключения приговорены двое закладчиков наркотиков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФСБ 14 мая, дело слушалось в Индустриальном районном суде Барнаула.

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Подзаработать на незаконном распространении наркотических средств молодые люди решили в сентябре 2017 года. «Работодателя» они долго искали в соцсетях, в результате им удалось выйти на «поставщика», от которого они получили указание о местах «закладок» оптовых партий наркотиков. Запрещённые вещества нужно было расфасовать на более мелкие партии, а затем заложить по нескольким тайникам для последующего распространения.

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При организации первого «тайника» злоумышленники и попались с поличным. Сотрудники спецслужб задержала их в Индустриальном районе Барнаула.

«В ходе личного досмотра у них был изъят пакет с синтетическими наркотическими средствами общим объёмом около 300 граммов, что составляет особо крупный размер», — уточнили в ведомстве.

По оценке экспертов, такая партия содержит тысячу разовых доз, а по стоимости на «чёрном» рынке превышает 1,3 млн рублей.

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Суд приговорил обоих обвиняемых к семи годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Алтайском крае перед правосудием предстал 36-летний местный житель, которого обвинили в сбыте наркотических средств в крупном размере. Фигуранту уголовного дела Рубцовский городской суд назначил наказание в восьми тел лишения свободы.

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