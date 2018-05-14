Мэрия Ярославля заявила, что отремонтировала 80% ям на дорогах

Ярославль, , 10:45 — REGNUM В Ярославле отремонтировано 7530 ям на дорогах, что составляет 80% от количества выявленных — 9430. Об этом пишет официальный портал мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Оставшиеся 1900 ям городские власти намерены залатать в ближайшее время.

Впрочем, ряд ярославцев и гостей улучшений не заметили.

«У меня стаж водительский 10 лет, но я не помню таких отвратительных дорог в Ярославле. Везла маму на дачу сегодня днём, путь идёт через Средний и Нижний посёлок. Это ведь жилой квартал, там ведь люди живут, там общественный транспорт людей на работу возит, детей в школы, садики, они вообще там как живут-то? Мама сказала, что на неделе хотела доехать до дачи на такси, так вот они не поехали, сказали, нам машины дороже», — написала на своей странице в Facebook Юлия Лебедева.

На претензии горожан мэр Ярославля Владимир Слепцов ответил заранее — на общегородском совещании 11 мая. Улица Клубная, о которой идет речь, вошла в программу «Безопасные и качественные дороги» 2018 года. Там власти не намерены проводить ямочный ремонт, так как дороги летом будут отремонтированы капитально. И ямы на этих дорогах не входят в число «выявленных».

"Мне непонятна методика мэрии. Например, проспект Авиаторов — это целиком ненормативный участок протяженностью в несколько километров. Может быть, мэрия таким образом рассчитывается с подрядчиком? Но как это накладывается на реальность, совершенно непонятно. Корректнее было бы считать в километрах городских дорог», — сказал корреспонденту ИА REGNUM активист группы «Неравнодушный Ярославль» в социальных сетях Евгений Жаворонков.

Высказывают ярославцы претензии и к качеству ремонта. Так в социальных сетях размещены фото ремонта ям на главной улице города — Московском проспекте. На фото видно, что порция асфальта просто была сброшена в яму, и даже не заполнила ее целиком.

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