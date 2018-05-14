В Ярославскую облдуму внесен проект «антимусорного» обращения к губернатору

Ярославль, , 10:30 — REGNUM В Ярославскую областную думу внесен проект обращения к главе региона, которым предлагается прекратить действие договора и дополнительного соглашения об утилизации ТБО из Москвы и Московской области на территории Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Проект обращения внес лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. В пояснительной записке он сообщает, что утилизация ТБО из столичного региона вызвала широкий резонанс среди жителей Ярославской области. 18 апреля состоялся митинг, в котором приняли участие более 1000 человек. По итогам мероприятия был создан Комитет народной обороны Ярославля и принята резолюция, главным пунктом которой стало требование о прекращении ввоза и утилизации мусора из Москвы и других регионов России на полигон в Ярославской области. Требования участников митинга были доставлены в Администрацию Президента России. В сети «Интернет» была создана петиция на имя Министра природных ресурсов и экологии и Губернатора Ярославской области «Законодательно запретите ввоз московского мусора в Ярославскую область». По состоянию на 8 мая её подписали более 55 000 человек.

Автор обращения отмечает, что экологическая ситуация в Ярославской области с каждым годом становится только хуже. Растёт количество тяжёлых заболеваний. Подавляющее большинство собственных полигонов ТБО выработали свой ресурс и в той или иной степени не соответствуют санитарным нормам. Данный факт неоднократно становился поводом для замечаний со стороны природоохранной прокуратуры. Поэтому любая дополнительная нагрузка на полигоны в течение короткого периода времени может привести к настоящей экологической катастрофе.

С учетом вышеизложенного предлагается прекратить действие договора и дополнительного соглашения об утилизации ТБО из Москвы и Московской области на территории Ярославской области, не допускать подписания аналогичных договоров и соглашений с другими субъектами Российской Федерации. Кроме того, от губернатора просят представить технико-экономическое обоснование по приведению полигона «Скоково» в нормативное состояние, построить мусороперерабатывающий завод на территории полигона «Скоково», организовать процесс раздельного сбора мусора и провести глубокую модернизацию полигонов, расположенных в Ярославской области, с применением новых технологий, закрыть полигоны, полностью выработавшие свой ресурс и их рекультивацию.

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