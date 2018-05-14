78% жителей РФ не видят в западных санкциях серьезных проблем — опрос

Москва, , 10:29 — REGNUM 78% граждан Российской Федерации не видят для себя и своих семей особых проблем из-за антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром».

На вопрос, «создали ли санкции стран Запада по отношению к России проблемы для Вас и Вашей семьи», 45% респондентов ответили, что западные ограничительные меры не создают серьезных проблем, а 33% опрошенных считают, что санкции вообще «не создали никаких проблем».

Отмечается, что 15% опрошенных ощутили «довольно серьезные проблемы» от действия санкций. При этом 3% граждан РФ считают, что санкционное давление создало для их жизни «очень серьезные проблемы».

Опрос «Левада-центра» проведен 20 — 24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах России. Исследование проводилось методом личного интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России были введены в 2014 году после того, как Крым вошёл в состав РФ. После начала гражданской войны на Украине они неоднократно расширялись.

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