Башкирские шиханы взяли в кольцо. Пока — общественники

Уфа, , 09:50 — REGNUM В субботу, 12 мая, у подножия гор-шихан в Башкирии прошел флешмоб «Кольцо жизни», участниками которого стали по разным оценкам от двух до трех тысяч человек. Таким образом защитники шихан выразили намерение сохранить священную для многонационального народа республики гору. Организатор акции — общественная организация «Башкорт».

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Участники акции выстроились с западной части возвышенности с флагом республики, держась за руки и образуя кольцо, протяженность которого составила около 1 км. У подножия горы были высажены деревья — 3 тыс. саженцев высадили в форме национального символа-растения курая.

«Все это показало одно: единение башкирского народа в стремлении сохранить шиханы. Они существуют уже около 300 миллионов лет и должны простоять как минимум столько же. С нашей точки зрения не может быть иного варианта развития событий, чем этот. Тем более, что гора Торатау обладает статусом особо охраняемой природной территории республиканского значения», — прокомментировала ИА REGNUM координатор партии «Зеленые» по Приволжскому федеральному округу Руфина Шагапова.

Ранее общественники доставили в приемную президента Российской Федерации в Москву 50 тыс. подписей в защиту башкирских Шиханов.

«Масштаб флешмоба, а точнее, настоящей гражданской акции, значителен. 12 мая на Тратау приехали люди со всей Башкирии. Было продемонстрировано категорическое нежелание населения многонациональной республики допускать промышленную разработку памятника природы, который имеет не только эстетическое, но и сакральное значение для коренного населения края и прочно интегрирован в социокультурный пласт региона», — заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

Он отметил, что флешмоб был организован рядом башкирских национальных организаций, однако он носил максимально деполитизированный характер. К акции присоединились представители партии «Зеленых», а также общественные активисты широкого профиля. Участники подчеркивали, что ради защиты шиханов они готовы объединяться с различными общественно-политическими силами.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов уже на протяжении восьми лет говорит, что не допустит промышленную разработку шиханов. Республике принадлежит значительная часть акций предприятия (около 38%), однако крупные финансово-промышленные группировки активно лоббируют промышленную разработку шиханов. Позиция республиканского руководства заключается в необходимости поиска альтернативных источников сырья.

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«По моей информации, ОАО «БСК» активизировало свою общественно-политическую деятельность. Сейчас их позицию в общественном пространстве артикулирует одна малоизвестная политическая партия, не имеющей своей электоральной ниши, а также общественно-политическое движение. Впрочем, по моему мнению, руководители ОАО «БСК» уже убедились в тщетности попыток изменить общественное мнение. Многочисленные социологические опросы и фокус-группы, проведенные мною в Стерлитамаке и Ишимбае показывают, что население против разработки шиханов. Высказываются мнения о том, что олигархи получают сверхдоходы, которые уходят за рубеж (чаще всего говорится о Кипре), — отметил Михайличенко. — Полагаю, в этой ситуации руководство ОАО «БСК» будет стремиться дискредитировать Хамитова. Кстати, многие (на мой взгляд, небезосновательно) связывают появляющиеся периодически в федеральных СМИ критических публикации в адрес Рустэма Хамитова именно с «БСК».

Заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии Дмитрий Казанцев отметил, что недавние заявления главы Башкирии Рустэма Хамитова о важности защиты башкирских шиханов и поддержка со стороны Общественной палаты России говорит, о том, что позиции республиканских властей и общественности в этом вопросе совпадают. Тем более тему сохранения статуса гор-шиханов как памятника природы неоднократно поднимали не только на региональном, но и федеральном уровне.

«Ранее, в 2014 году, и в последующие годы Хамитов уже не раз сообщал, что республиканские власти не намерены идти против мнения большинства жителей Башкирии и солидарны с ними. В настоящее время республика не сдает уникальные природные объекты, несмотря на серьёзное давление со стороны определённых бизнес-структур. Полагаю, что позиция главы республики сегодня однозначна и для лоббистов промышленного производства гор-шиханов она не изменится до тех пор, пока высшим должностным лицом в Башкирии остается Рустэм Хамитов», — подчеркнул Казанцев.

«Ситуация вокруг Шихан интересна с нескольких точек зрения. Во-первых, она представляет собой пример достаточно широкого объединения интересов значительных слоёв общества. Но, что ещё удивительнее, Шиханы стали тем фактором, который позволил объединиться власти и гражданскому обществу. Об этом свидетельствует и выступление главы Башкортостана, и его поддержка со стороны Общественной палаты России, различных политических партий и общественных групп», — отметил политолог Николай Евдокимов.

«Во-вторых, проблема сохранения Шихан — одна из наиболее открыто и гласно обсуждающихся в региональном информационно-политическом пространстве. Это тема свидетельствует о том, что публичная политика в регионе возможна, её элементы существуют и могут функционировать без всякого ущерба для общественной стабильности, чего порой опасается.

В-третьих, Шиханы наглядный пример того, как построена система лоббирования в российской политике и экономике и о том, каково реальное влияние даже крупного бизнеса на власть. С другой стороны, оптимизм внушает то, что возможности лоббистов не безграничны и гражданское общество действительно может влиять на ситуацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Башкирская содовая компания (БСК, или «Сода») уже несколько лет предлагает республике передать ей в разработку один из оставшихся в районе крупных шиханов — Юрактау или Тратау. Но против разработки этих гор, обладающих статусом памятников природы, давно выступают местные экологи и общественные организации, с протестными письмами к главе республики еще в 2010 году обратились 50 ученых Уфимского научного центра РАН.

Шиханы представляют собой изолированные возвышенности в Башкирском Предуралье из четырех гор-одиночек — Торатау, Шахтау, Юрактау и Куштау. На данный момент остались три Шихана: Юрактау, Куштау и Торатау, шихан Шахтау был практически полностью переработан компанией «Башкирская содовая компания». и барьерного рифа, образовавшегося в тёплом море начала Пермского периода. В отложениях встречаются окаменелости — остатки древних беспозвоночных. Характерными признаками Башкирских шиханов является наличие пологого склона, с углом наклона около 30 градусов, идущего от вершины до основания, и естественных осыпей. Всего осталось три шихана — Юрактау, Куштау и Торатау. Четвёртый шихан Шахтау был практически полностью переработан предприятием «Сода». Промышленная разработка началась в 1950-е годы. Сейчас под угрозой находятся остальные возвышенности. На их разработке указывают владельцы промышленного предприятия БСК.