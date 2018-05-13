Репетиция «наркотической революции» в Грузии

Ирина Инашвили, , 23:53 — REGNUM

Репетиция некоего нового вида «бархатной революции», которую можно назвать наркотической революцией, проходила последние два дня у здания парламента Грузии в Тбилиси.

Началось всё с того, что в пятницу ночью подразделения правоохранительных органов провели спецоперацию — обыск в ночных клубах, из которых в массовом порядке эвакуировали ночных посетителей и арестовали несколько человек, подозреваемых в реализации наркотиков.

Операция была проведена «по следам» гибели двух посетителей ночных клубов от так называемого «клубного наркотика». По информации ряда общественных организаций, это не первый такой инцидент, и за последний период по этой же причине скончались около 10 человек.

Хотя сам факт смерти двух молодых людей и вызвал некоторые волнения и протест в грузинском обществе, но проведенная в ночных клубах проверка и арест наркореализаторов оказались фактором еще более значимым. Через соцсети ряд неправительственных и общественных организаций, особенно активно выступающих за легализацию потребления наркотиков и либерализацию наркополитики в Грузии, запланировали и устроили у парламента Грузии акцию протеста.

Акция не была многочисленной, так как ее участники — представители немногочисленной части грузинского общества. Но тема ограничения деятельности ночных клубов оказалась для страны настолько актуальной, что митингующим позволили на два дня перекрыть движение по центральному проспекту столицы.

Ажиотаж на акции в первый день, 12 мая, дошел до той степени, что в поддержку ее участников был устроен концерт, а ряд наиболее смелых протестантов забрались на монумент погибшим 9 апреля, установленный у здания парламента в память о событиях 1989 года, и оттуда подтанцовывали, подпевали и выкрикивали лозунги, а также целовались и обнимались, демонстрируя «личную свободу». Одна возбужденная участница акции надела лифчик на майку, вышла в центр проспекта Руставели и улеглась прямо на асфальт. Она пролежала в такой позе «протеста» некоторое время, пока ее снимали телекомпании, потом встала и направилась к трибунам, откуда выступали ее «соратники».

Были нецензурные выражения, были требования отставки премьера и правительства, а главное — министра внутренних дел, который, по мнению митингующих, и был инициатором проверки ночных клубов, не имея на это никакого права.

4 Aktron Протест

В ночь с 12 на 13 мая защитники ночных клубов остались у здания парламента, разбили палатки, где переночевали. Но утром по требованию полиции разобрали палатки.

Интересен сам контингент участников этой акции: находящиеся в состоянии наркотической эйфории молодые люди, лица явно нетрадиционной ориентации, лидеры и члены неправительственных организаций прозападного толка, а также некоторые представители опять-таки прозападного экспертного общества. Поддержали акцию члены всевозможных «религиозных сект», вроде евангелистов-баптистов, обильно подпитываемые из-за бугра и активно проповедующие «личную свободу»… Поддержали митингующих и некоторые политики и партии. В том числе бывшие и нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили.

А сам Саакашвили из-за рубежа сделал очередное заявление с осуждением действий нынешних властей Грузии. Спецоперацию в ночных клубах он назвал запугивающей акцией и подчеркнул, что правительство Грузии не имеет политической воли для задержания реальных наркоторговцев и пресечения торговли наркотиками.

«Если хотите бороться с наркотиками, известны личности и адреса всех крупных барыг. А также каналы завоза. Но всего этого не касаются, так как имеются покровители и покровительствуют этому на высшем уровне. Поэтому полиции приказали вместо реальных источников ограничиться демонстрацией в чисто русском стиле», — заключил Саакашвили, не забыв использовать в своем обвинительном комментарии «российскую тему».

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил на акцию своих представителей и поручил им следить за развитием событий и тем, чтобы не были нарушены права участников акции.

Права митингующих эти дни усиленно защищала полиция. Сотрудники правоохранительных органов, несмотря на малочисленность акции, перекрыли движение по проспекту Руставели и окружили здание парламента кордоном. Меры оказались как нельзя кстати, так как возмущенная действиями «защитников наркомании» часть грузинской общественности опять-таки через соцсети и СМИ организовала контракцию. Она была более многочисленной, и в числе ее участников были группы хорошо накачанных молодых людей, которые сконцентрировались по ту сторону полицейского кордона, окружив его с разных сторон, и в течение всего дня 13 мая предпринимали усиленные попытки прорваться к основной акции у здания парламента. Полиция такой возможности им не давала. Под вечер организаторы контракции выдвинули ультиматум — «защитники легализации наркотиков» должны разойтись, иначе будут разогнаны. На такое сообщение моментально отреагировала полиция. К парламенту Грузии за короткий промежуток времени были стянуты дополнительные силы полиции и спецназа, водометы, пожарные машины. Несколько участников контракции, которые проявляли особые усилия для прорыва кордона полиции, были задержаны.

Хотя полиция всё это время усиленно защищала только участников акции у здания парламента и принимала меры по пресечению действий участников контракции, народный защитник Грузии Нино Ломджария увидела в действиях правоохранительных органов угрозу насилия именно в адрес тех, кто днем раньше взобрался на монумент погибшим 9 апреля и два дня протестовал у здания парламента против обысков в ночных клубах. Она пришла на акцию и выразила поддержку ее организаторам, сообщив, что представители народного защитника следили и продолжат следить за ситуацией у здания парламента.

Ситуация у здания парламента Грузии накалялась, и разрядить ее попытался премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который после угрозы организаторов контракции разогнать митинг защитников ночных клубов заявил, что государство и полиция примут все меры по защите стоящих у парламента молодых людей.

«Наши дети, наши друзья, дорогая наша молодежь. Вы наше будущее, вы завтрашний день нашей страны. Я лично являюсь гарантом того, что в нашей стране вашей свободе слова и выражения ничто не угрожает», — пообещал Квирикашвили.

Специальное заявление католикоса-патриарха Всея Грузии Илии Второго распространила патриархия. Илия Второй призвал собравшихся разойтись, чтобы невольно не стать причиной эскалации насилия. Со своей стороны патриархия пообещала включиться в диалог между противостоящими сторонами для обсуждения актуальных вопросов.

Поздно вечером на проспект Руставели прибыл глава МВД Георгий Гахария, который вместе с организаторами акции протеста провел переговоры в здании парламента. По окончании переговоров к митингующим вышел вначале представитель выступающего за легализацию наркополитики «Движения белого шума» Бека Цикаришвили и заявил, что соглашение с министром достигнуто.

Затем на трибуну взошел сам министр Гахария, которого участники акции встретили выкриками: «Извинись!». Свое обращение Георгия Гахария начал с извинения и призвал митингующих со своей стороны извиниться перед теми сотрудниками полиции, которых те оскорбляли все эти дни.

Министр сообщил, что с 10 часов утра вновь встретится с представителями устроивших акцию организаций и проведет переговоры по волнующим их вопросам.

«Наша общая задача — мирно закончить сегодня этот вечер. Вы знаете, что уже второй день никто вашу свободу выражения здесь, на этой площади, не ограничивал. Вы также знаете, что каждый полицейский вчера и сегодня заботился о вашей безопасности. Для того, чтобы мы могли достичь нашей общей цели, чтобы вместе найти выход из достаточно сложных задач, которые стоят перед нами, мы должны перейти в рабочий режим. Со своей стороны, я обещаю, что завтра, в 10 часов утра, вместе с вашими представителями детально обсудим события минувшей пятницы. Если чьи-то права были нарушены, права этих людей будут восстановлены. Я также обещаю, что мы достигнем конкретных результатов в направлении наркополитики», — пообещал Гахария.

Он также заверил участников акции, что те живут в свободной стране, и если обещания выполнены не будут, вполне могут снова возобновить акцию протеста.

Министр призвал всех — участников акции и контракции — разойтись, строго подчиняясь указаниям полиции.

После министра к митингующим обратились уже организаторы акции, которые также призвали всех разойтись и сообщили, что дают правительству недельный срок для выполнения обещаний. Если же обещания выполнены не будут, сторонники либерализации наркополитики соберутся на этом месте вновь и продолжат протест.