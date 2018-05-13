Новые свалки в Подмосковье грозят повторением пожаров 2010 года

Красногорск, , 17:33 — REGNUM Май только вступил в свои права, а синоптики уже объявили об угрозе лесных пожаров в столичном регионе. На фоне подобных сообщений особенно тревожно звучат рассказы активистов «Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов» о возгораниях на официально не существующих вновь образованных свалках Подмосковья.

В частности, с конца апреля 2018 года горит карьер вблизи деревни Кудиново Ногинского района области. По словам Татьяны Алифановой, вокруг вновь образованной свалки огромное количество болот и торфяников. Более того, местные жители отчетливо ощущают запах горящего торфа, однако на поступающие обращения граждан в МЧС в ведомстве не реагируют.

Станут ли новые свалки, названные подмосковными чиновниками «временными площадками накопления отходов», теми очагами возгорания областных торфяников, из которых раздуется пламя аналогичных 2010 году пожаров, покажет время. А вот сомнений в том, что вышедшая из-под контроля рекультивация полигона ТБО «Тимохово» всецело дело рук областных чиновников — нет. О махинациях, в которых общественники уличили лоббистов строительства МСЗ на общественных слушаниях по обсуждению материалов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в рамках реконструкции и рекультивации полигона захоронения ТБО «Тимохово», ИА REGNUM рассказала Татьяна Лапина.

Закрыв большинство областных полигонов ТБО, подмосковные чиновники вынудили московскую мэрию искать новые объекты для утилизации столичного мусора. Попытки создать в близлежащих областях объекты по размещению отходов сопровождаются не только уже во многом привычным волюнтаризмом местных властей и активными протестами населения. Настоящую озабоченность вызывает то, что, по странному стечению обстоятельств, площадки для мусорных полигонов выбирают в местах водозаборов и на истоках крупнейших или впадающих в них рек региона.

Подробности читайте здесь: Мусорный скандал в Каширском районе Подмосковья

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Попытки создать в Калужской области еще одну точку хранения московского мусора в первую очередь обращают на себя внимание именно выбором места под свалку.

Как сообщало ИА REGNUM, критическое положение, сложившееся в Подмосковье в сфере сбора, хранения и утилизации коммунально-бытовых отходов, давно вышло за границы региона и стало поистине проблемой общероссийского масштаба.

Подробности читайте здесь: Совбез России должен вмешаться в «мусорный кризис» Подмосковья

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