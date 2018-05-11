«Сила в единстве»: получатели грантов президента впервые собрались вместе

Новосибирск, , 17:22 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 11 мая, стартовал форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, организованного Фондом президентских грантов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на 12 часов утра на двухдневное мероприятие уже зарегистрировались более 500 участников и желающие продолжают прибывать.

Как рассказали организаторы, впервые на одной площадке соберутся все победители двух грантовых конкурсов 2017 года из Сибири и Дальнего Востока, а это почти 600 руководителей социальных проектов из 21 региона.

«Новосибирск не случайно стал площадкой для проведения такого мероприятия. Это первое подобное событие, потому что никогда ещё представители общественного сектора из Сибири и Дальнего Востока в таком количестве, с таким большим бэкграундом и с таким большим количеством проектов не собирались все вместе. И это такое историческое событие. А Новосибирск — это подлинный центр общественной жизни и регион, который традиционно отличается и высоким уровнем проектной культуры и вообще инициативой. Более того, если брать прошлый год, то у нас огромное количество проектов поддержано и, думаю, что эта динамика будет только лучше», — рассказал журналистам генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

География форума, действительно, масштабна. Светлана Шмитд приехала из города Саянска Иркутской области. Она представитель Саянской епархии РПЦ и победитель конкурса президентских грантов в 2017 году с проектом «Наследие предков».

«Основное мероприятие нашего проекта — сохранение памятника деревянного церковного зодчества в селе Большой Кашелак Куйтунского района Иркутской области. Это храм в честь Архангела Михаила, который находится в очень печальном аварийном состоянии. И ещё лет пять без помощи и этот памятник был бы утерян. Сегодня благодаря средствам, предоставленным Фондом президентских грантов, начата его реставрация и памятник получил шанс на возрождение», — рассказала ИА REGNUM Светлана Шмидт.

Участница форума отметила, что как только некоммерческим организациям уделили внимание федеральные власти и лично президент РФ Владимир Путин, то и власти регионов и органы местного самоуправления тоже стали лояльно относится к НКО.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что правительство региона, и он лично, уделяет «особое внимание развитию гражданского общества, поддержке некоммерческих организаций».

«Как вы помните 13 мая мы проводили свой форум. Сегодня у нас есть уникальная возможность: и у коллег из Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, обменяться итогами своей работы. Это будет полезно. Новосибирская область сегодня является лидером о количеству победителей конкурса президентских грантов по итогам 2017 года. У нас 53 НКО получили президентские гранты. Кроме этого у нас достаточно серьёзная региональная поддержка — 60 организаций получили поддержку из регионального бюджета. В общей сумме государство в прошлом году поддержало НКО на 300 млн рублей», — отметил Травников.

Получение президентских грантов является знаком качества для того сообщества, которое сформировалось на территории Новосибирской области, для НКО, для активистов, сказал глава региона. В области зарегистрировано более 5 тысяч НКО.

По мнению полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, именно сегодня закладывается особая традиция.

«Мы сильны своей историей. Мы сильны тем духом, которым пронизана наша история. Наша задача была одна: поддержать и приумножать традиции наших предков. Поддержать — значит не дать уничтожить. Хотя мы прекрасно понимаем, что сегодня есть попытки изменить историю, исторические факты, исторические события, подменить понятия, из героев, которые победили в Великой Отечественной войне, в некоторых наших, в своё время, братских республиках делают преступников, из преступников и предателей — героев. А приумножать — значит заложить новые традиции. Первый указ, который был подписан президентом после инаугурации — указ о национальных целях и стратегических задачах. И в нём особое внимание уделяется социальным направлениям. Ни одна экономика, ни одно социальное направление не может быть развито без взаимодействия с институтами гражданского общества, которые представлены сегодня и НКО», — считает Меняйло.

А заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Владимир Солодов отметил, что «наша сила — это люди».

«Люди — двигатель развития. При этом важно понимать, что наша сила в единстве. Каждый по себе, какими бы мы сильными не были, мы не достигнем результата. Нам нужно оглянуться вокруг и посмотреть, а кто вместе с нами идёт в том же направлении, пожать друг другу руки, обменяться критическими замечаниями, сверить часы и вместе двигаться к достижению тех целей, которые перед нами стоят. Сделать это без таких мероприятий как сегодняшнее, без честного разговора глаза в глаза, без совместной работы невозможно», — считает Владимир Солодов.

Он подчеркнул, что факт получения президентского гранта — это не только, и не столько про деньги, это признание высшего уровня, знак качества, который даётся проекту и его инициатору. Он напомнил, что президентский грант накладывает очень большую ответственность — получив грант, автор проекта становится «системным элементом гражданского общества».

Спектр проблем, которые решают некоммерческие организации на средства президентских грантов, очень широк. Инициативы направлены на поддержку людей с инвалидностью, много программ образовательного и культурного характера, воспитывающих подрастающие поколения, есть и проекты, способствующие развитию городских пространств, защите окружающей среды и животных.

Директор новосибирской общественной организации «Пенсионеры онлайн» Татьяна Тарновская, рассказала, что проект её организации «Я живу, а значит всё смогу» стал победителем конкурса президентских грантов. Сумма поддержки — 1 млн рублей. На эти средства планируется развивать пенсионерские корпункты.

«Наша организация создала сайт для пенсионеров Новосибирской области. Потом придумали встречи оффлайн. Кроме того издали справочник с актуальными ссылками, которые на нашем интернет-портале отражены. Наши пользователи и посетители клуба — это новое поколение пенсионеров, которые идут в ногу со временем: они пользуются соцсетями, общаются со своими детьми и так далее», — рассказала Татьяна Тарновская.

Татьяна Юкина приехала из города Красноярска.

«Мы победители. Наш проект связан с социализацией, образованием и реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект направлен на детей, которые попали в инклюзивное образование и им необходимы особые условия для того, чтобы они могли чувствовать себя полноценно и комфортно в условиях с нормативно развивающимися сверстниками. Одно из направлений — мастерские жизни. Это smart-технологии, где они учатся создавать парихмахерскую, кафе, прачечную и так далее, совместно с детьми нормативно развивающимися. А после этого они переносят свои умения и знания в реальную жизнь», — пояснила Татьяна Юкина.

«То тепло и ту помощь, которые могут дать некоммерческие организации через свои инициативы, наверное, нельзя сравнить ни с чем, потому что они теплее, более адресные и более человечные, чем то, что могут делать бизнес-структуры или государственные организации», — высказал своё мнение член правления «Внешэкономбанка», председатель объединённого экспертного совета конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества Андрей Клепач.

За два дня форма участники представят свои проекты в тематических группах, выработают подходы к развитию инициатив и к оценке социального эффекта от их реализации. Для них подготовлена и образовательная программа.

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