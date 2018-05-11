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Прямая трансляция: Мусорный коллапс Московской области

Общество

Началось второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Совет создан по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук

Прямая трансляция: Мусорный коллапс Московской области
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Москва, 11 мая 2018, 12:44 — REGNUM  11 мая в пресс-центре REGNUM началось второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Совет создан по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук.

Заседание состоит из двух частей. Обе части заседания транслируются на официальном youtube-канале ИА REGNUM.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру.

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