Прямая трансляция: Мусорный коллапс Московской области

Москва, , 12:44 — REGNUM 11 мая в пресс-центре REGNUM началось второе заседание Всероссийского общественно-экспертного совета по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов. Совет создан по инициативе ИА REGNUM и Российской академии естественных наук.

Заседание состоит из двух частей. Обе части заседания транслируются на официальном youtube-канале ИА REGNUM.

Приглашаем всех присоединиться к просмотру.

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