Алтайский чиновник награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Барнаул, , 09:07 — REGNUM В Барнауле сегодня, 11 мая, чествуют выдающихся жителей Алтайского края, чьи трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа отмечены государственными и краевыми наградами, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Одной из самых значимых — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — в соответствии с Указом президента РФ, удостоен первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Медаль эта вручается за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышленности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой деятельности. Первая её степень является высшей, дающей право при новых заслугах на награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В начале 2018 года этой чести, помимо Сергея Локтева, удостоились лишь трое: заместитель министра энергетики РФ Антон Юницын, начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Геннадий Попрыга и председатель контрольно-счетной палаты Новосибирска Геннадий Шилохвостов.

Сергей Локтев родился в 1959 году в селе Верхняя Суетка Благовещенского района Алтайского края. Образование высшее, ученая степень — доктор технических наук. Пришел работать в администрацию Алтайского края в 2005 году, а c января 2017 года является первым заместителем председателя правительства региона. Первый вице-губернатор Алтайского края уже имеет ряд государственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Алтайского края «За заслуги в труде» и «За заслуги перед обществом».

Также он отмечен наградами Русской православной церкви: орденом Святого благоверного князя Даниила Московского III степени (за заслуги в возрождении духовной жизни России), орденами Преподобного Сергия Радонежского II и III степени, которым поощряются представители духовенства, государственные и общественные деятели за заслуги перед православием, плодотворные социальные, просветительские, социальные и благотворительные труды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Сергей Локтев является одним из самых «спортолюбивых» алтайских чиновников, ежегодно участвует в чемпионате России по биатлону среди ветеранов.

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