В строй «Бессмертного полка» встанут более 35 тыс барнаульцев

Барнаул, , 04:29 — REGNUM В Барнауле сегодня, 9 мая, пройдёт множество мероприятий, посвящённых дню Великой Победы. Одно из самых главных начнётся через час у мемориала Славы. Там ветераны возложат цветы и помянут павших в Великой Отечественной войне. Глава города Сергей Дугин обратил внимание организаторов на необходимость обеспечения комфортных условий для них.

«Празднование Дня Победы не сводится к однодневному торжеству. Забота о ветеранах Великой Отечественной войны — наша повседневная обязанность, но в предпраздничные дни нужно особенно окружить их вниманием, прислушаться ко всем просьбам, решить, по возможности, все проблемы», — подчеркнул он.

Шествие «Бессмертного полка», в котором примут участие не менее 35 тысяч горожан, начнется сразу после окончания торжественного построения войск.

«В этом году при проведении и организации шествия будет сохранен прежний принцип формирования колонн в две линии. Будут сформированы «коробки» из студентов вузов, которые понесут штандарты с названием полков и дивизий, сформированных на Алтае. Курсанты военно-патриотических клубов будут нести фотографии героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. Открывать шествие будет праздничная колонна ретро автомобилей военного времени», — пояснил председатель комитета по культуре города Валерий Паршков.

Перед трибунами с фронтовиками «полк» пройдет в два ряда.

Для участников акции «Бессмертный полк» будут работать творческие площадки, а в финальной точке шествия будет организована интерактивная площадка, включающая народное караоке, фотозону, смонтированную в военном стиле. Для маленьких участников шествия будет работать площадка «Нарисуй Победу!». Все желающие смогут принять участие в викторине на знание истории Великой Отечественной Войны.

Тем временем студенты и преподаватели Алтайского медуниверситета зажгут сотни свечей и в молчании пронесут их по городу к Мемориалу Славы. Акция, получившая название «Дорогой милосердия», проводится уже в седьмой раз. Ректор Алтайского государственного медицинского университета Игорь Салдан отмечает, что подвиг военных медиков является для преподавателей и студентов примером самоотверженного отношения к профессии, жизни и здоровью людей.

«Огромный вклад в борьбу с врагом внесли врачи, медсестры, санитарки. Они давали раненым последнюю надежду на поле боя, выносили их из-под огня, выхаживали бойцов в госпиталях. В тылу проходила еще одна линия фронта — борьба за жизни людей. И в этом сражении наши медики победили: в строй вернулись 72% раненых и 91% больных воинов. Эти результаты значительно превосходят то, что смогли сделать врачи стран, противостоявших нам в войне», — считает Игорь Салдан.

Также барнаульцы смогут сегодня бесплатно проехаться на «Трамвае Победы». В первый рейс он выйдет выйдет через несколько минут и пройдет по маршруту: «Депо №3 — улица Малахова — улица Антона Петрова — улица Северо-Западная — проспект Ленина — проспект Строителей — проспект Красноармейский — площадь Свободы».

Завершатся праздничные мероприятия вечерним концертом лучших коллективов города и фейерверками. Они будут организованы не только на главной площадке (площади Сахарова), н и во всех районах города. Традиционно, 9 мая в Барнауле не продают алкоголь.

Напомним, в 1941 году с Алтая на фронт ушли более 550 тысяч человек. Не вернулись 283 тысячи алтайских солдат. К весне 1945 года не было в живых каждого второго. 78 тысяч алтайских воинов удостоены государственных наград за доблесть, проявленную в боях. 260 человек получили звание Героя Советского Союза. 60 стали полными кавалерами орденов Славы.

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