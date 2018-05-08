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Самые массовые и редкие солдатские награды Великой Отечественной войны

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Самые массовые и редкие солдатские награды Великой Отечественной войны

Редакция ИА REGNUM, 8 мая 2018, 21:45 — REGNUM  

К моменту начала Великой Отечественной войны Красная армия и Военно-Морской Флот имели очень небольшую наградную систему. Война, за редким исключением, дополнительно создала почти с нуля новую гамму боевых наград, которые отразили специализацию, географию и степени подвигов советских людей, боевой путь советских войск. Здесь представлены «солдатские» награды, которыми награждались в первую очередь рядовые воины нашей армии. Среди них — массовые и редкие награды, и потому для каждой здесь указывается число награждений.

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